Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Nipah virüsü ölümcül mü hastalıktan korunmak için ne yapmalı?

Dünya henüz Covid-19 kâbusunun izlerini tamamen silememişken, Asya’dan gelen haberler küresel sağlık otoritelerini yeniden harekete geçirdi. Hindistan’ın Batı Bengal bölgesinde patlak veren ve beyin iltihabına yol açan son derece ölümcül Nipah virüsü nedeniyle komşu ülkeler sınır kapılarında teyakkuz geçti. Peki, nipah virüsü ölümcül mü hastalıktan korunmak için ne yapılmalı?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Nipah virüsü ölümcül mü hastalıktan korunmak için ne yapmalı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.02.2026
saat ikonu 20:16
|
GÜNCELLEME:
02.02.2026
saat ikonu 20:16

Hindistan'ın Batı Bengal bölgesinde patlak veren Nipah virüsü salgını, sınırları aşan bir sağlık krizine dönüştü.

19 yıl aradan sonra bölgede görülen bu en ağır dalga, 5 sağlık çalışanının enfekte olması ve yüzlerce kişinin karantinaya alınmasıyla yüksek öncelikli tehdit kategorisine alındı.

Nipah virüsü ölümcül mü hastalıktan korunmak için ne yapmalı?

NİPAH VİRÜSÜ ÖLÜMCÜL MÜ TEDAVİSİ VAR MI?

Nipah virüsünü diğerlerinden ayıran en korkutucu özelliği, doğrudan merkezi sinir sistemine saldırmasıdır.

UK Health Security Agency rehberinde yer alan bilgilere göre vakaların ölüm oranı yüzde 75'e kadar ulaşabiliyor.

Virüsten kurtulanlarda kişilik değişiklikleri, nöbetler ve geri dönüşü olmayan beyin iltihabı (ensefalit) gözlemleniyor. Henüz onaylanmış bir aşısı veya özel bir ilacı bulunmuyor.

Nipah virüsü ölümcül mü hastalıktan korunmak için ne yapmalı?

NİPAH VİRÜSÜNDEN KORUNMAK İÇİN NE YAPMALI?

Başta meyve yarasaları olmak üzere, hastalık belirtisi gösteren tüm hayvanlarla doğrudan temastan kaçının.

Yerden toplanmış veya hayvanlar tarafından ısırılmış/zarar görmüş meyveleri kesinlikle yemeyin.

Sabun ve suyla düzenli el yıkama gibi temel hijyen kurallarını ihmal etmeyin.

Ateş, halsizlik ve grip benzeri ani başlayan belirtilere karşı dikkatli olun; kuluçka süresinin 4 ile 21 gün arasında olduğunu aklınızda tutun.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Nipah virüs nedir nasıl bulaşır? Yarasalardan bir virüs daha yayılıyor
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.