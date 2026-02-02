Nipah virüsü ölümcül mü hastalıktan korunmak için ne yapmalı?

Hindistan'ın Batı Bengal bölgesinde patlak veren Nipah virüsü salgını, sınırları aşan bir sağlık krizine dönüştü.

19 yıl aradan sonra bölgede görülen bu en ağır dalga, 5 sağlık çalışanının enfekte olması ve yüzlerce kişinin karantinaya alınmasıyla yüksek öncelikli tehdit kategorisine alındı.

NİPAH VİRÜSÜ ÖLÜMCÜL MÜ TEDAVİSİ VAR MI?

Nipah virüsünü diğerlerinden ayıran en korkutucu özelliği, doğrudan merkezi sinir sistemine saldırmasıdır.

UK Health Security Agency rehberinde yer alan bilgilere göre vakaların ölüm oranı yüzde 75'e kadar ulaşabiliyor.

Virüsten kurtulanlarda kişilik değişiklikleri, nöbetler ve geri dönüşü olmayan beyin iltihabı (ensefalit) gözlemleniyor. Henüz onaylanmış bir aşısı veya özel bir ilacı bulunmuyor.

NİPAH VİRÜSÜNDEN KORUNMAK İÇİN NE YAPMALI?

Başta meyve yarasaları olmak üzere, hastalık belirtisi gösteren tüm hayvanlarla doğrudan temastan kaçının.

Yerden toplanmış veya hayvanlar tarafından ısırılmış/zarar görmüş meyveleri kesinlikle yemeyin.

Sabun ve suyla düzenli el yıkama gibi temel hijyen kurallarını ihmal etmeyin.

Ateş, halsizlik ve grip benzeri ani başlayan belirtilere karşı dikkatli olun; kuluçka süresinin 4 ile 21 gün arasında olduğunu aklınızda tutun.