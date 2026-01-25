Nipah virüs nedir nasıl bulaşır? Yarasalardan bir virüs daha yayılıyor

Hindistan’ın Batı Bengal eyaletinde, özellikle Kolkata ve etrafında son günlerde tespit edilen Nipah virüsü vakaları küresel bir kaygıya yol açtı.

Aralarında doktor ve hemşirelerin de bulunduğu en az beş kişide tespit edilen virüs, bölgedeki sağlık sistemini alarma geçirmiş durumda.

NİPAH VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR, BELİRTİLERİ NELERDİR?

Doğal kaynağı meyve yarasaları olan Nipah virüsü, enfekte hayvanların salgılarıyla bulaşmış meyvelerin tüketilmesi veya hasta hayvanlarla doğrudan temas yoluyla insanlara bulaşabiliyor.

Virüsün insandan insana geçişi ise genellikle yakın temas ve vücut sıvıları aracılığıyla gerçekleşiyor.

Belirtiler, şiddetli ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, kusma ve boğaz ağrısı ile başlangıç gösteriyor.

Hastalık ilerledikçe baş dönmesi, uyuşukluk, bilinç bulanması ve beyin iltihabına neden oluyor.

Ağır vakalarda 24 ile 48 saat içinde nöbetler ve koma tablosu gelişebiliyor.

NİPAH VİRÜS TEDAVİSİ VAR MI?

Sağlık yetkilileri, virüsün ağır solunum yetmezliği olan ve test yapılmadan hayatını kaybeden bir hastadan bulaşmış olabileceğini değerlendiriyor.

Nipah virüsü; yarasalar ve domuzlar gibi hayvanlardan insanlara, ayrıca insanlar arasında da bulaşabiliyor.

Hastalığa karşı henüz onaylanmış bir tedavi ya da aşı mevcut değil.