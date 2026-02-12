Gaziantep'te bir restoranda hesap tartışması sonrası mermiler patladı! O anlar kamerada

Gaziantep'te 10 Şubat akşamı Şahinbey ilçesi Akyol Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Atatürk Bulvarı'nda faaliyet gösteren lüks eğlence mekanı ve restorana hareket halindeki araçtan silahlı saldırı düzenlendi. Olayı gerçekleştiren şüpheli şahıslar kaçarken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken saldırıda yaralananın olmadığı belirlendi. 3 kurşunun isabet ettiği mekanda ise maddi hasar meydana geldiği tespit edildi. Olayın, mekanda yaşanan hesap tartışması sonrası yaşandığı öne sürüldü. Lüks restorana silahlı saldırı anları kameraya yansıdı.