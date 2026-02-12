Alkollü ve ehliyetsiz sürücüden ilginç bahane! Polis ekiplerini kandıramadı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde trafik uygulama noktasını fark eden alkollü ve ehliyetsiz sürücü, dikkat çekmemek için aracını yol kenarına park ederek uzaklaşmaya çalıştı. Trafik ekiplerinin araç başında yakaladığı sürücü önce alkolmetreye üflemek istemedi. Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücünün 1.12 promil alkollü olduğu tespit edildi. Alkollü araç kullandığını inkar eden sürücü "Kız arkadaşıma araç kullanmayı öğretiyordum. Beni araç kullanırken gördünüz mü?" diyerek kendini savunsa da cezadan kaçamadı.