Trabzon'da esrarengiz olay kamerada! Koyun sürü minibüsün etrafında dakikalarca dönüp durdu

Trabzon’un Araklı ilçesinde Faik Hancı’ya ait küçükbaş hayvanlar, sabah saatlerinde beslenme amacıyla ağıldan çıkarıldıkları sırada alışılagelmişin dışında bir davranış sergiledi. Otlama alanına yönelmek yerine park halindeki bir minibüsün etrafını saran sürü, dakikalar boyunca kusursuz bir daire oluşturacak şekilde aracın çevresinde dönmeye başladı. Hayvanların eş zamanlı hareketleriyle ortaya çıkan ilginç manzara, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Yaklaşık 25 senedir bölgede hayvancılık yapan sürü sahibi Faik Hancı, yaşanan sıra dışı olayı şu sözlerle anlattı: "Bu ilginç olayda hayvanları yedirirken bir anda aracın etrafında döndüklerini gördüm. Hoşuma gitti, o anları kayda aldım. Bu olaya az da olsa rastladık. İnsanlara bu anı göstermek istedim."