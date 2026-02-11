Hakan Fidan'ın Sincar sözleri sonrası Irak büyükelçiyi çağırdı! Dışişleri Bakanlığı harekete geçti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bir canlı yayın sırasında Suriye'de terör örgütü YPG ile gelinen son durumu anlatırken "Suriye'de gelinen aşama önemli. Bu işin bir de Irak ayağı var. Irak hükümeti bu konuda bir karar almak zorunda. Sincar orada kalamaz." sözleri Irak'ta farklı yankılandı.

Sözler üzerine Irak hükümeti, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Yaşanan gelişme sonrası Türkiye'den de hamle gecikmedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, bir açıklama yaparak Bakan Fidan'ın bir televizyon kanalında verdiği mülakattaki ifadelerin Irak'taki bazı medya kuruluşlarınca çarpıtıldığını belirtti.

"İFADELER PKK TEHDİDİNE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN"

Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Bakanımızın 9 Şubat 2026 tarihinde bir televizyon kanalında verdiği mülakattaki bazı ifadelerinin, Irak’ta kimi medya kuruluşlarınca çarpıtıldığı anlaşılmaktadır. Irak’la son dönemde güvenlik ve terörle mücadele dahil hemen her alanda tesis ettiğimiz kurumsal, yapıcı ve verimli iş birliğini önümüzdeki süreçte daha da ilerletmeyi hedeflediğimizi her vesileyle vurguluyoruz.

Sayın Bakanımızın söz konusu mülakatta sarf ettiği ifadeler, bu iş birliği anlayışından hareketle, Sincar, Mahmur ve Kandil başta olmak üzere Irak topraklarının bir bölümüne yuvalanmış olan PKK terör örgütünün, Irak’ın toprak bütünlüğü ve güvenliği için de oluşturduğu tehdide dikkat çekmeye matuftur.

"BAĞLAMINDAN KOPARILARAK İÇ İŞLERİNE KARIŞILDIĞI ÇARPITMASINI REDDEDİYORUZ"

Sayın Bakanımız bu bağlamda, terör örgütünün Suriye’de olduğu gibi Irak sahasından da tamamen tasfiye edilmesine yönelik kararlılığımızın ve Irak yönetimiyle bu alanda var olan iş birliğimizin artarak devam etmesinin gerekliliğinin altını çizmiştir.

Hal böyleyken, bazı odaklarca Sayın Bakanımızın ifadelerinin bağlamından kopartılarak Irak’ın iç işlerine karışıldığı iddiasıyla çarpıtılmasını reddediyoruz. Bu vesileyle Türkiye olarak komşumuz Irak’ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine desteğimizi yineliyoruz" dedi.