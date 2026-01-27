Kurt sürüsü besiciye dehşeti yaşattı! Ağıla girip, 130 koyunu telef ettiler

Kategoriler
Kars’ın Digor ilçesine bağlı Bostankale köyüne inen kurt sürüsü, Ali Canpolat isimli besiciye hayatının şokunu yaşattı.
Kurt sürüsü, Canpolat'a ait koyunların bulunduğu ağıla daldı. Koyunlara saldıran kurtlar, yaklaşık 130 koyunu parçalayıp telef etti.
Sabah erken saatlerde koyunlara yiyecek vermek için ağıla gelen Ali Canpolat, gördüğü manzara karşısında dehşete düştü. Geçimini hayvancılıktan sağlayan Canpolat, yetkililerden yardım istedi.