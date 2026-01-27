Aracını park ederken dükkana daldı! Kaza anı kameralara böyle yansıdı

Kategoriler
İstanbul
İstanbul Şişli’de bir sürücü park etmek istediği sırada aracının kontrolünü kaybetti. Geri giden otomobil, kuaför dükkanına girerken o anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Çifte Cevizler Caddesi'nde otomobilini park etmeye çalışan vatandaş, geri geri gittiği sırada araç hakimiyetini kaybetti. Frene basması gerekirken gaza basmaya devam eden otomobil önce kaldırıma çıktı, ardından kuaför dükkanına girdi. Panikleyen sürücü, tekrar aracı hareket ettirerek caddeye ilerledikten sonra durdu. Araçtaki sürücü ve arka koltukta oturan çocuk, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle çıkarıldı.