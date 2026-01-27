Otomobilin motosiklete çarptığı kaza kameralarda! Motosiklet sürücüsü yaralandı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Antalya'nın Manavgat ilçesinde Cumhuriyet Caddesi istikametine gitmekte olan M.Ç.'nin kullandığı otomobil, M.A.Y. idaresindeki motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü araçtan düşerek karşı şeride fırladı. Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İki sokak kesişiminde meydana gelen kaza, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı...