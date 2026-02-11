Galatasaray'da eldivenler el değiştiriyor! Cimbom'dan beklenmedik kaleci hamlesi: Yeni hedef Konya'da bulundu

Süper Lig’de üst üste 4. şampiyonluk için harekete geçen ve kadro planlamasını ona göre yapan Galatasaray, Rizespor deplasmanından 3-0’lık net bir galibiyetle dönüp taraftarına rahat bir nefes aldırdı.

Ara transfer döneminin bitmesine rağmen operasyonlarını sürdüren Galatasaray'da yeni bir gelişme yaşandı. Sezon başında efsane ismi Muslera sonrası kaleyi Uğurcan Çakır ile sağlama alan sarı-kırmızılı yönetim, şimdi de kalede uzun vadeli bir yapı kurmak için kolları sıvadı.

Teknik direktör Okan Buruk’un raporu doğrultusunda harekete geçen Cimbom, Uğurcan’ı yedekleyecek ve gelecekte eldivenleri devralacak o genç yetenek için resmi temaslara başladı.

GÜNAY GÜVENÇ YOL AYRIMINDA: TEKLİFLER YAĞIYOR

2023-2024 sezonu başında kadroya dahil olan tecrübeli eldiven Günay Güvenç için ayrılık çanları çalmaya başladı. Birçok Anadolu kulübünden "birinci kaleci olma" teklifi alan Günay’ın, düzenli olarak oynamak adına sezon sonunda takımdan ayrılmasına yüksek ihtimalle bakılıyor. Okan Buruk ve yönetimin, deneyimli ismin bu talebine sıcak bakabileceği öğrenildi.

ROTASYONUN YENİ İSMİ: DENİZ ERTAŞ

Sabah’ın haberine göre; kalesini sağlama almak isteyen Galatasaray yönetimi, rotasını İç Anadolu’ya kırdı. Berkan Kutlu’nun Konyaspor’a transferi sürecinde yeşil-beyazlılarla kurulan temaslarda, genç yetenek Deniz Ertaş’ın durumu masaya yatırıldı. Sarı-kırmızılı kurmayların, 20 yaşındaki genç kaleci için Konyaspor yönetimine ön bilgi sorduğu ve sezon sonunda resmi teklifle kapıyı çalacağı belirtiliyor.

GELECEĞİN YILDIZ ADAYI

Bu sezon Konyaspor formasıyla çıktığı 13 maçta kalesinde 17 gol görse de sergilediği performansla büyük beğeni topladı. 2 maçta kalesini gole kapatmayı başaran ve U21 Milli Takımı’na kadar yükselen genç eldivenin kulübüyle 1.5 yıllık sözleşmesi bulunuyor. Galatasaray, hem Uğurcan’ı yedekleyecek hem de uzun vadede kaleyi devralacak Deniz için sezon sonunda masaya oturmaya hazırlanıyor.