Galatasaray'da eldivenler el değiştiriyor! Cimbom'dan beklenmedik kaleci hamlesi: Yeni hedef Konya'da bulundu

Trendyol Süper Lig devi Galatasaray, bir yandan sahada fırtına gibi eserken diğer yandan transfer operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Rizespor deplasmanından net bir skorla dönen sarı-kırmızılılarda, kaleyi geleceğe emanet edecek sürpriz bir isim gündeme geldi. İşte detaylar...

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.02.2026
saat ikonu 12:22
|
GÜNCELLEME:
11.02.2026
saat ikonu 12:22

Süper Lig’de üst üste 4. şampiyonluk için harekete geçen ve kadro planlamasını ona göre yapan , Rizespor deplasmanından 3-0’lık net bir galibiyetle dönüp taraftarına rahat bir nefes aldırdı.

Galatasaray'da eldivenler el değiştiriyor! Cimbom'dan beklenmedik kaleci hamlesi: Yeni hedef Konya'da bulundu

Ara transfer döneminin bitmesine rağmen operasyonlarını sürdüren Galatasaray'da yeni bir gelişme yaşandı. Sezon başında efsane ismi Muslera sonrası kaleyi Uğurcan Çakır ile sağlama alan sarı-kırmızılı yönetim, şimdi de kalede uzun vadeli bir yapı kurmak için kolları sıvadı.

Galatasaray'da eldivenler el değiştiriyor! Cimbom'dan beklenmedik kaleci hamlesi: Yeni hedef Konya'da bulundu

Teknik direktör Okan Buruk’un raporu doğrultusunda harekete geçen Cimbom, Uğurcan’ı yedekleyecek ve gelecekte eldivenleri devralacak o genç yetenek için resmi temaslara başladı.

Galatasaray'da eldivenler el değiştiriyor! Cimbom'dan beklenmedik kaleci hamlesi: Yeni hedef Konya'da bulundu

GÜNAY GÜVENÇ YOL AYRIMINDA: TEKLİFLER YAĞIYOR

2023-2024 sezonu başında kadroya dahil olan tecrübeli eldiven için ayrılık çanları çalmaya başladı. Birçok Anadolu kulübünden "birinci kaleci olma" teklifi alan Günay’ın, düzenli olarak oynamak adına sezon sonunda takımdan ayrılmasına yüksek ihtimalle bakılıyor. Okan Buruk ve yönetimin, deneyimli ismin bu talebine sıcak bakabileceği öğrenildi.

Galatasaray'da eldivenler el değiştiriyor! Cimbom'dan beklenmedik kaleci hamlesi: Yeni hedef Konya'da bulundu

ROTASYONUN YENİ İSMİ: DENİZ ERTAŞ

Sabah’ın haberine göre; kalesini sağlama almak isteyen Galatasaray yönetimi, rotasını İç Anadolu’ya kırdı. Berkan Kutlu’nun ’a transferi sürecinde yeşil-beyazlılarla kurulan temaslarda, genç yetenek Deniz Ertaş’ın durumu masaya yatırıldı. Sarı-kırmızılı kurmayların, 20 yaşındaki genç kaleci için Konyaspor yönetimine ön bilgi sorduğu ve sezon sonunda resmi teklifle kapıyı çalacağı belirtiliyor.

Galatasaray'da eldivenler el değiştiriyor! Cimbom'dan beklenmedik kaleci hamlesi: Yeni hedef Konya'da bulundu

GELECEĞİN YILDIZ ADAYI

Bu sezon Konyaspor formasıyla çıktığı 13 maçta kalesinde 17 gol görse de sergilediği performansla büyük beğeni topladı. 2 maçta kalesini gole kapatmayı başaran ve U21 Milli Takımı’na kadar yükselen genç eldivenin kulübüyle 1.5 yıllık sözleşmesi bulunuyor. Galatasaray, hem Uğurcan’ı yedekleyecek hem de uzun vadede kaleyi devralacak Deniz için sezon sonunda masaya oturmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'da eldivenler el değiştiriyor! Cimbom'dan beklenmedik kaleci hamlesi: Yeni hedef Konya'da bulundu
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı! Arjantinli yıldız için geri sayım başladı
Juventus cephesinden Galatasaray açıklaması: Dev karşılaşma öncesi Marco Ottolini’den dikkat çeken sözler!
Galatasaray'da yüzyılın transfer operasyonu! Dursun Özbek’ten Barcelona’ya açık çek: Genç yıldız için tüm şartlar zorlandı!
ETİKETLER
#Futbol
#galatasaray
#günay güvenç
#konyaspor
#Kaleci Transferi
#Deniz Ertaş
#Spor
