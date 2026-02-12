Menü Kapat
BMW yüz binlerce aracını geri çağırıyor! Marş sistemi için kritik uyarı

BMW, marş sistemindeki yangın riski nedeniyle 2020-2022 yılları arasında üretilen yüz binlerce aracını geri çağırıyor. Resmi rakam açıklanmasa da Alman basını, küresel çapta 500 binden fazla aracın etkilendiğini öne sürdü. İşte tüm detaylar.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.02.2026
10:50
|
GÜNCELLEME:
12.02.2026
10:53

Alman otomotiv devi Mercedes, marş sistemindeki teknik bir arızanın yangına yol açabileceği gerekçesiyle dünya genelinde yüz binlerce otomobili servislere davet ediyor. Toplamda kaç aracın etkilendiği henüz netleşmedi. Ancak bazı tahminler var.

BMW, Temmuz 2020 ile Temmuz 2022 arasında üretilen araçları, yangına neden olabilecek marş sistemindeki teknik bir hata nedeniyle büyük çaplı geri çağırma yapacağını duyurdu. Bu kapsamda, Almanya'da yaklaşık 28 bin 582 araç geri çağrılacak.

BMW yüz binlerce aracını geri çağırıyor! Marş sistemi için kritik uyarı

TOPLAM 575 BİN ARAÇ GERİ ÇAĞRILABİLİR

BMW, küresel olarak ne kadar aracın geri çağrılacağını ve geri çağırmanın maliyetlerine ilişkin açıklama yapmadı. Bununla birlikte Alman basınında toplam geri çağrılacak araç sayısının yaklaşık 575 bin olduğu ileri sürüldü.

Konuya ilişkin BMW'den yapılan açıklamada, marş motoru otomatiğinde (selenoidinde) yüksek kullanım sonrası aşırı aşınma meydana gelebileceğinin tespit edildiği bildirildi. Bu kusurun aracın çalışmasını zorlaştırabileceği, hatta imkansız hale getirebileceği vurgulanan açıklamada, bunun da ötesinde marş motorunda bölgesel aşırı ısınmaya neden olabilecek bir kısa devre riski olduğu kaydedildi.

Şirket açıklamasında, "En kötü senaryoda, bu durum araç seyir halindeyken yangına yol açabilir. Sürüş sırasında veya araçtan inerken duman görülebilir veya kokusu alınabilir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, olası bir riskin önüne geçilmesi amacıyla araç sahiplerine motor çalışır vaziyetteyken aracı gözetimsiz bırakmamaları tavsiyesinde bulunuldu.

BMW yüz binlerce aracını geri çağırıyor! Marş sistemi için kritik uyarı

HANGİ BMW MODELLERİ ETKİLENİYOR?

Geri çağırma operasyonu, 2 Serisi Coupe, 3, 4, 5 ve 7 Serisi Sedanlar ile 6 Serisi Gran Turismo, X4, X5, X6 ve Z4 modellerinin çeşitli varyantlarını kapsıyor. Özellikle Temmuz 2020 ile Temmuz 2022 tarihleri arasında üretilen marş rölesine sahip araçların risk altında olduğu, ayrıca onarım sırasında hatalı marş motoru takılan araçların da kapsama dahil edildiği bildirildi.

Alman üretici, Eylül 2025’te de Eylül 2015 ile Eylül 2021 arasında üretilen araçları, yangına neden olabilecek marş sistemindeki bir arıza nedeniyle büyük çaplı geri çağırma yapmıştı.

Önceki geri çağırmanın nedeni korozyona yol açan su sızıntısıyken, bu kez sorunun doğrudan parçadaki fiziksel aşınmadan kaynaklanması dikkati çekti. Bir önceki geri çağırmada, yangın riski motor kapalıyken de mevcutken, mevcut arızada riskin daha çok motor çalışırken ortaya çıkabileceği ifade edildi.

