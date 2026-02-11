Menü Kapat
Sürücüsüz taksi, 10 yaşındaki çocuğa çarptı! Facia yapay zeka desteğiyle önlendi

Kaliforniya'da Waymo'ya ait bir robotaksi, aniden yola fırladığı belirlenen 10 yaşındaki bir çocuğa çarptı. Çocuğun kazayı hafif yaralanma ile atlattığı tespit edildi. Waymo, kazanın nasıl yaşandığıyla ilgili detaylı bir açıklama yaptı.

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
11.02.2026
saat ikonu 14:53
|
GÜNCELLEME:
11.02.2026
saat ikonu 14:53

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Waymo'nun sürücüsüz taksisi 10 yaşındaki bir kız çocuğuna çarptı. İlk bakışta birçok kişinin, otonom araçların vatandaşların can güvenliği için büyük bir tehlike olduğunu düşündürten , detaylar incelendiğinde farklı bir boyuta taşınıyor.

Cleantechnica'nın haberine göre, görüş açısını kapatan büyük bir SUV'un arkasından aniden yola fırladığı belirlenen çocuk, saniyeler içinde kendini otonom aracın önünde buldu. Ancak Waymo'nun destekli Driver teknolojisinin, çocuğu duran aracın arkasından çıktığı anda tespit ederek sert fren yaptığı bildirildi.

YAPAY ZEKA İNSANA GÖRE DAHA HIZLI TEPKİ VERDİ

Çarpışma anında hızı saatte yaklaşık 9-10 km kadar düşüren aracın, olası bir felaketin önüne geçtiği ifade edildi. Şirketin iddiasına göre, direksiyonda usta bir dikkatli şoför bile olsa çarpışmanın şiddeti daha fazla olacaktı ve kızın hayatını kaybetme riski vardı. Ancak yapay zeka sayesinde böyle bir durum yaşanmadı.

Kazanın hemen ardından ayağa kalkan ve kaldırıma yürüyen çocuğun, olayı neredeyse yara almadan atlattığı belirtildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Waymo yetkilileri, teknolojinin sağladığı güvenlik avantajına dikkat çekti:

"Olay, yaya yüksek bir SUV'un arkasından aniden yola çıkarak doğrudan aracımızın yoluna girdiğinde meydana geldi. Teknolojimiz, durmuş aracın arkasından çıkmaya başlar başlamaz çocuğu hemen algıladı. Waymo Driver sert bir şekilde fren yaptı ve çarpışma gerçekleşmeden önce hızı yaklaşık düşürdü.

"Çarpışmanın ardından yaya hemen ayağa kalktı. Kaldırıma yürüdü ve 911'e haber verdik. Araç yolun kenarına çekildi ve kolluk kuvvetleri olay yerinden ayrılmasına izin verene kadar orada bekledi."

Waymo, kazanın yaşandığı gün Ulusal Karayolu İdaresi (NHTSA) ile gönüllü olarak iletişime geçtiğini duyurdu. NHTSA, olayla ilgili resmi bir soruşturma açma niyetinde olduğunu belirtirken, şirket süreç boyunca yetkililerle tam iş birliği içinde olacağını taahhüt etti.

