Dünyanın ilk 100 Megapiksel ön kameralı telefonu yolda

Daha önce paylaştığı isabetli sızıntılarıyla tanınan Çinli kaynak Digital Chat Station, akıllı telefon pazarındaki dengeleri değiştirecek bir gelişmeyi duyurdu. İsmi henüz bilinmeyen büyük bir markanın tam 100 Megapiksel ön kameraya sahip bir model üzerinde çalıştığını belirtti.

İddiaya göre geliştirilme aşamasındaki prototip, arka tarafında her biri 200 Megapiksel çözünürlüğünde olan ana kamera ve telefoto lens barındıracak. Ancak asıl heyecan verici detay cihazın ön yüzünde yer almakta.

ŞİMDİYE KADARKİ EN YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ ÖN KAMERA OLACAK

Eğer söz konusu prototip, nihai ürün haline gelirse akıllı telefon tarihinde bir ilk yaşanacak. Cihazın ön kısmında 100 Megapiksel değerinde selfie kamerası kullanılacağı bildirildi. Ürün piyasaya sürüldüğü takdirde bir telefonda şimdiye kadar görülen en yüksek çözünürlüklü ön kamera sensörü olarak kayıtlara geçecek.

Sızıntı kaynağı Digital chat Station, cihazın üreticisinin kim olduğunu açıklamadı. Fakat tahminler, OPPO veya vivo markalarının olabileceği yönünde.

Ön kameralar genelde arka kameralara kıyasla daha düşük çözünürlüklü oluyordu. 100 Megapiksellik bir sensör ise özellikle vlog çekimleri, canlı yayınlar ve sosyal medyada içerik üretmeyle uğraşanlar için önemli bir güncelleme anlamına geliyor.