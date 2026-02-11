Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Dünyanın ilk 100 Megapiksel ön kameralı telefonu yolda

Çinli sızıntı kaynağı Digital Chat Station'a göre bir akıllı telefon üreticisi 100 Megapiksel ön kamera geliştiriyor. Henüz geliştirme aşamasında olan cihaz piyasaya sürülürse, 100 Megapiksel selfie kamerasına sahip ilk telefon ünvanını alacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
11.02.2026
saat ikonu 14:09
|
GÜNCELLEME:
11.02.2026
saat ikonu 14:09

Daha önce paylaştığı isabetli sızıntılarıyla tanınan Çinli kaynak Digital Chat Station, akıllı telefon pazarındaki dengeleri değiştirecek bir gelişmeyi duyurdu. İsmi henüz bilinmeyen büyük bir markanın tam 100 Megapiksel ön kameraya sahip bir model üzerinde çalıştığını belirtti.

İddiaya göre geliştirilme aşamasındaki prototip, arka tarafında her biri 200 Megapiksel çözünürlüğünde olan ana kamera ve telefoto lens barındıracak. Ancak asıl heyecan verici detay cihazın ön yüzünde yer almakta.

ŞİMDİYE KADARKİ EN YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ ÖN KAMERA OLACAK

Eğer söz konusu prototip, nihai ürün haline gelirse akıllı telefon tarihinde bir ilk yaşanacak. Cihazın ön kısmında 100 Megapiksel değerinde selfie kamerası kullanılacağı bildirildi. Ürün piyasaya sürüldüğü takdirde bir telefonda şimdiye kadar görülen en yüksek çözünürlüklü ön kamera sensörü olarak kayıtlara geçecek.

Sızıntı kaynağı Digital chat Station, cihazın üreticisinin kim olduğunu açıklamadı. Fakat tahminler, OPPO veya vivo markalarının olabileceği yönünde.

Ön kameralar genelde arka kameralara kıyasla daha düşük çözünürlüklü oluyordu. 100 Megapiksellik bir sensör ise özellikle vlog çekimleri, canlı yayınlar ve sosyal medyada içerik üretmeyle uğraşanlar için önemli bir güncelleme anlamına geliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Samsung Galaxy S26 serisi tanıtım tarihi resmen açıklandı
ETİKETLER
#Yeni Akıllı Telefon
#100 Megapiksel Ön Kamera
#Yüksek Çözünürlüklü Selfie
#Dijital Chat Station
#Akıllı Telefon Teknolojisi
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.