Samsung Galaxy S26 serisi tanıtım tarihi resmen açıklandı
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
11.02.2026
saat ikonu 11:57
|
GÜNCELLEME:
11.02.2026
saat ikonu 11:57

Güney Koreli devi , merakla beklenen Galaxy Unpacked etkinliğinin 25 Şubat günü Türkiye saatiyle akşam saatlerinde (TSİ 21.00) gerçekleştirileceğini resmen duyurdu. Şirketin etkinlikte Galaxy S26 serisini ve Galaxy AI özelliklerine gelen güncellemeleri vitrine çıkarması bekleniyor.

GALAXY S26 BEKLENEN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Etkinlik öncesinde teknoloji kulislerine sızan bilgilere göre Galaxy S26, S26+ ve S26 Ultra modelleri gücünü yeni Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alacak. Akıllı telefonların, önceki modellere kıyasla daha yüksek RAM ve depolama kapasitesiyle kullanıcıların karşısına çıkması öngörülüyor.

Ancak donanım tarafındaki asıl büyük değişimin serinin en güçlü üyesinde yaşanacağı belirtiliyor. Galaxy S26 Ultra cihazının, yenilenmiş kamera sistemi ve Qi2 şarj desteği gibi özelliklerle serinin diğer üyelerinden ayrışması bekleniyor.

Samsung Galaxy S26 serisi tanıtım tarihi resmen açıklandı

GALAXY BUDS 4 KULAKLIK DA SAHNEYE ÇIKACAK

Tanıtımda akıllı telefonların yanı sıra diğer ürünler de sahne alacak. Samsung'un Galaxy Buds 4 ve 4 Pro modellerini yine aynı gün tanıtması bekleniyor. Raporlarda yeni kulaklıkların tasarım değişikliğine gideceğini, kafa hareketleri desteği sunacağını ve Google Find Hub üzerinden daha kolay bulunabilmesi için Ultra Wideband (UWB) çipine sahip olacağı belirtiliyor.

Galaxy Unpacked etkinliği Samsung'un YouTube kanalı, Samsung Newsroom sayfası veya şirketin resmi internet sitesi üzerinden canlı olarak takip edebilecek.

Banka hesaplarını ve SMS'leri çalan yeni bir casus yazılım ortaya çıktı
ETİKETLER
#Teknoloji
#samsung
#Galaxy S26
#Galaxy Unpacked
#Galaxy Buds 4
#Teknoloji
