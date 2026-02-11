Banka hesaplarını ve SMS'leri çalan yeni bir casus yazılım ortaya çıktı

Akıllı telefon kullanıcılarını hedef alan siber saldırılara bir yenisi daha eklendi. Telegram kanalları üzerinden "anahtar teslim" casus yazılım paketi olarak pazarlanan ZeroDayRAT, hem Android hem de iOS işletim sistemine sahip cihazlara sızarak saldırganlara tam yetki veriyor.

Cyberinsider'in haberine göre, siber güvenlik uzmanları tarafından analiz raporunun yayınlanmasından 48 saatten kısa bir süre önce keşfedilen kötü amaçlı yazılım, şaşırtıcı derecede geniş bir etki alanına sahip.

NEREDEYSE TÜM CİHAZLARI ETKİLİYOR

ZeroDayRAT, piyasadaki hemen hemen tüm güncel akıllı telefonlarla uyumlu çalışıyor. Android 5'ten 16'ya kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan virüs, Apple ekosisteminde ise en yeni iPhone 17 Pro modeli de dahil olmak üzere iOS 26 sürümüne kadar tüm cihazları hedef alabiliyor.

Yazılımın geliştiricilerinin, virüsü Telegram grupları üzerinden sattıkları belirtildi.

SANİYELER İÇİNDE TAM KONTROL SAĞLIYOR

Cihaza bulaştığı andan itibaren arka planda çalışmaya başlayan ZeroDayRAT, saldırganlara kurbanın telefonuna dair teknik özelliklerden pil durumuna, kilit ekranı durumundan SIM kart verilerine kadar her türlü bilgiyi sunan kapsamlı bir kontrol paneli açıyor. Operatörler, panel üzerinden kullanıcıların GPS konumlarını geçmiş verileriyle birlikte Google Haritalar entegrasyonu sayesinde anlık olarak takip edebiliyor.

Uygulamanın yetenekleri sadece konum takibiyle sınırlı kalmıyor. WhatsApp, Instagram, Telegram ve YouTube gibi popüler uygulamalardan gelen bildirimler anlık olarak ele geçirilebiliyor.

Daha da endişe verici olan taraf ise: finansal güvenlik. ZeroDayRAT, SMS kutusuna erişerek tek kullanımlık şifreleri yakalayabiliyor ve hatta kurbanın numarasından mesaj gönderebiliyor. Bu da SMS tabanlı iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) önlemlerini etkisiz hale getirerek banka hesaplarının boşaltılmasına veya sosyal medya hesaplarının çalınmasına zemin hazırlıyor.