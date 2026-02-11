Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Banka hesaplarını ve SMS'leri çalan yeni bir casus yazılım ortaya çıktı

Telegram üzerinden satılan ZeroDayRAT isimli casus yazılım, Android ve iOS işletim sistemli cihazlara sızarak saldırganlara tam uzaktan erişim imkanı tanıyor. Hiçbir teknik bilgiye ihtiyaç duymadan kullanılabilen yazılım, konum takibinden SMS ve bildirimlerin okunmasına kadar birçok şeyi yapabiliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
MacRumors
|
GİRİŞ:
11.02.2026
saat ikonu 09:42
|
GÜNCELLEME:
11.02.2026
saat ikonu 09:42

Akıllı telefon kullanıcılarını hedef alan siber saldırılara bir yenisi daha eklendi. Telegram kanalları üzerinden "anahtar teslim" paketi olarak pazarlanan ZeroDayRAT, hem hem de işletim sistemine sahip cihazlara sızarak saldırganlara tam yetki veriyor.

Cyberinsider'in haberine göre, siber güvenlik uzmanları tarafından analiz raporunun yayınlanmasından 48 saatten kısa bir süre önce keşfedilen kötü amaçlı yazılım, şaşırtıcı derecede geniş bir etki alanına sahip.

NEREDEYSE TÜM CİHAZLARI ETKİLİYOR

ZeroDayRAT, piyasadaki hemen hemen tüm güncel akıllı telefonlarla uyumlu çalışıyor. Android 5'ten 16'ya kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan virüs, Apple ekosisteminde ise en yeni iPhone 17 Pro modeli de dahil olmak üzere iOS 26 sürümüne kadar tüm cihazları hedef alabiliyor.

Yazılımın geliştiricilerinin, virüsü Telegram grupları üzerinden sattıkları belirtildi.

Banka hesaplarını ve SMS'leri çalan yeni bir casus yazılım ortaya çıktı

SANİYELER İÇİNDE TAM KONTROL SAĞLIYOR

Cihaza bulaştığı andan itibaren arka planda çalışmaya başlayan ZeroDayRAT, saldırganlara kurbanın telefonuna dair teknik özelliklerden pil durumuna, kilit ekranı durumundan SIM kart verilerine kadar her türlü bilgiyi sunan kapsamlı bir kontrol paneli açıyor. Operatörler, panel üzerinden kullanıcıların GPS konumlarını geçmiş verileriyle birlikte Google Haritalar entegrasyonu sayesinde anlık olarak takip edebiliyor.

Uygulamanın yetenekleri sadece konum takibiyle sınırlı kalmıyor. WhatsApp, Instagram, Telegram ve YouTube gibi popüler uygulamalardan gelen bildirimler anlık olarak ele geçirilebiliyor.

Daha da endişe verici olan taraf ise: finansal güvenlik. ZeroDayRAT, SMS kutusuna erişerek tek kullanımlık şifreleri yakalayabiliyor ve hatta kurbanın numarasından mesaj gönderebiliyor. Bu da SMS tabanlı iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) önlemlerini etkisiz hale getirerek banka hesaplarının boşaltılmasına veya sosyal medya hesaplarının çalınmasına zemin hazırlıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kayıp Sovyet uzay aracı Luna 9'un gizemi yapay zekayla çözülüyor
WhatsApp Web kullanıcılarına sesli ve görüntülü arama özelliği geliyor
ETİKETLER
#ios
#android
#siber saldırı
#siber saldırı
#casus yazılım
#casus yazılım
#Veri Hırsızlığı
#Zerodayrat
#Zerodayrat
#Akıllı Telefon Güvenliği
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.