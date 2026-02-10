Menü Kapat
Kayıp Sovyet uzay aracı Luna 9'un gizemi yapay zekayla çözülüyor

İngiltere ve Japonya'dan bilim insanları, 1966'da Ay'a inen ilk araç olan Luna 9'un kayıp iniş yerini bulmak için yeni bir yapay zeka algoritması geliştirdi. Hindistan'ın Chandrayaan-2 yörünge aracından elde edilecek yüksek çözünürlüklü verilerle Luna 9'un gizeminin çözülmesi bekleniyor.

Kayıp Sovyet uzay aracı Luna 9'un gizemi yapay zekayla çözülüyor
İngiltere ve Japonya'dan araştırmacılar, 1966 yılında Ay'a inen ancak tam konumu bir türlü netleştirilemeyen Sovyet uzay aracı Luna 9'un yerini tespit etmek için yapay zekayı devreye soktu. Geliştirilen makine öğrenimi algoritması sayesinde uzun süredir kayıp olan Luna 9 uzay aracının iniş yeri için birtakım aday bölgeler belirlendi.

University College London'dan Lewis Pinault liderliğindeki ekip, elde ettikleri bulguları ve analiz sonuçlarını npj Space Exploration dergisinde yayımladı.

HİNDİSTAN'IN UYDUSU TEYİT EDEBİLİR

Bilim insanları, geliştirdikleri modelin tahminlerinin Hindistan’a ait Chandrayaan-2 yörünge aracından gelecek yeni gözlemler kullanılarak yakın zamanda test edilebileceğini umut ediyor. Tarihler 1966 yılını gösterdiğinde SSCB'nin Luna 9 görevi, Ay yüzeyine güvenli bir şekilde inen ve başka bir gök cisminden fotoğraf ileten ilk insan yapımı nesne olarak tarihe geçmişti.

Ana uzay aracı Ay yüzeyine çarpmadan kısa bir süre önce, 58 cm genişliğinde ve yaklaşık 100 kg ağırlığındaki küresel iniş kapsülünü yukarıdan bıraktı ve güvenli bir mesafeye düşmek üzere manevra yaptı. Şişirilebilir şok emicilerle donatılan kapsül, durmadan önce birkaç kez zıpladı ve dört adet yaprak benzeri paneli açarak kendini sabitledi.

Luna 9 sadece üç gün çalışmasına rağmen Dünya'ya çok değerli veriler göndermişti. İnsanlığın sadece üç yıl sonra Ay'da ilk adımlarını atmasını sağlayacak insanlı uzay araştırmalarına duyulan güveni artırmaya yardımcı olmuştu.

