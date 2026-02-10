Menü Kapat
TGRT Haber
Teknoloji
Instagram, Snapchat’e rakip uygulama geliştiriyor: “Instants” göründü

Instagram'ın çatı şirketi Meta, Snapchat benzeri bir mantıkla çalışan ve kaybolan fotoğraflar üzerine kurulu "Instants" adlı bağımsız bir uygulamayı şirket içinde test etmeye başladı.

devi , kullanıcıların birbirine kaybolan fotoğraflar gönderebileceği ve doğrudan ile rekabet edecek bağımsız bir uygulama üzerinde çalışıyor. Yeni projeyi Business Insider'a konuşan bir Meta sözcüsü de doğruladı.

SNAPCHAT RAKİBİ META UYGULAMANIN ADI: INSTANTS

Instagram özelliklerini tersine mühendislik yöntemleriyle inceleyen mobil uygulama geliştiricisi Alessandro Paluzzi, uygulamanın detaylarını paylaştı. Paluzzi tarafından sızdırılan ekran görüntülerine göre platformun adı "Instants" olarak belirlendi.

Paylaşılan görsellerde, uygulamanın "Arkadaşlarınızla kaybolan fotoğraflar paylaşın" sloganıyla tanıtıldığı görülüyor. Meta sözcüsü ise Instants uygulamasının şu an için yalnızca şirket içinde test edildiğini, henüz kullanıcıların erişimine açılmadığını vurguladı.

Instagram, Snapchat’e rakip uygulama geliştiriyor: “Instants” göründü

SADECE KARŞILIKLI TAKİPLEŞENLER KULLANABİLECEK

Meta'nın Yardım Merkezi verilerine göre Instants, kullanıcıların DM kutusu üzerinden hızlıca kaybolan fotoğraflar göndermesine imkan tanıyacak. Gönderilen içerik açıldığı anda veya gönderimden 24 saat sonra otomatik olarak silinecek. Paylaşılan fotoğraflar üzerinde herhangi bir düzenleme yapılamayacak. Gönderim işlemi yalnızca karşılıklı takipleşilen kullanıcılara yani arkadaşlara yapılabilecek.

Instagram 2016 yılında DM kutusuna kaybolan metin ve fotoğraf özelliklerini eklemiş, 2020 yılında ise sohbet ekranında yukarı kaydırmayla aktifleşen "Vanish Mode"u (Kaybolan Mesaj Modu) kullanıma sunmuştu.

Instagram'ın başındaki isim Adam Mosseri, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada platformda bir "eksen kayması" yaşandığını belirtmişti. Kullanıcıların artık ana akıştan ziyade DM'lerde ve kapalı gruplarda daha aktif olduğunu belirten Mosseri, paylaşım alışkanlıklarının değiştiğine dikkati çekmişti.

Meta, insanların en yakın arkadaşlarıyla iletişim kurma biçimi konusunda Snapchat'i bir kez daha ilham kaynağı olarak kullanıyor. Hikayeler özelliği ve harita entegrasyonundan sonra Instants rekabetteki en yeni halka olacak.

