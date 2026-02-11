Menü Kapat
TGRT Haber
Skoda Şubat 2026 fiyat listesini yayınladı! Octavia, Kamiq, Elroq, Superb, Scala…Fiyatlar güncellendi, görenler iç çekti

Şubat 11, 2026 10:57
Skoda Şubat 2026 fiyat listesi

Skoda Şubat 2026 fiyat listesini yayınladı. Octavia, Kamiq, Elroq, Superb ve Scala gibi Çek otomotiv markası Skoda’nın sevilen modellerinde fiyatlar güncellendi. Diğer yandan markanın elroq, Enyaq ve Superb gibi yoğun ilgi gören elektrikli araçlarında fiyatlar görenleri biraz üzdü…

skoda

Şubat ayının ilk haftası itibariyle Scoda yeni fiyat listesini kamuoyu ile paylaştı. Buna göre1.759.000 TL fiyatla Skoda Fabia Premium 1.0 TSI 115 PS DSG markanın en uygun fiyatlı modeli oldu. Diğer yandan Yeni Skoda Superb L&K Crystal, 6.675.900 TL’lik fiyat etiketiyle markanın en pahalı aracı olarak dikkat çekti. İşte Şubat 2026 Skoda fiyat listesinin detayları…

Skoda Fabia

SKODA FABİA FİYAT LİSTESİ ŞUBAT 2026

Skoda Fabia Premium 1.0 TSI 115 PS DSG 1.759.000 TL

Skoda Scala

SKODA SCALA FİYAT LİSTESİ ŞUBAT 2026

Skoda Scala Monte Carlo 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 2.372.900 TL

Skoda Octavia

SKODA OCTAVİA FİYAT LİSTESİ ŞUBAT 2026

Yeni Skoda Octavia Combi Sportline 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 3.307.900 TL

Skoda Superb

SKODA SUPERB FİYAT LİSTESİ ŞUBAT 2026

  • Yeni Skoda Superb Premium 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 3.530.400 TL
  • Yeni Skoda Superb Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 4.151.900 TL
  • Yeni Skoda Superb L&K Crystal 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 4.609.900 TL
  • Yeni Skoda Superb L&K Crystal 2.0 TDI 265 PS DSG 4x4 6.675.900 TL

Skoda Kamiq

SKODA KAMİQ FİYAT LİSTESİ ŞUBAT 2026

  • Skoda Kamiq Elite 1.0 TSI 115 PS DSG 1.900.400 TL
  • Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI 115 PS DSG 2.197.900 TL
  • Skoda Kamiq Monte Carlo 1.5 TSI 150 PS DSG 2.622.900 TL

Skoda Karoq

SKODA KAROQ FİYAT LİSTESİ ŞUBAT 2026

  • Skoda Karoq Prestige 1.5 TSI 150 PS DSG 3.349.400 TL
  • Skoda Karoq Sportline 1.5 TSI 150 PS DSG 3.454.900 TL

Skoda Kodiaq

SKODA KODİAQ FİYAT LİSTESİ ŞUBAT 2026

  • Yeni Skoda Kodiaq Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 4.379.900 TL
  • Yeni Skoda Kodiaq Sportline 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 4.546.900 TL

Skoda EnyaqSkoda Enyaq Coupe

SKODA ELROQ, ENYAQ COUPE VE ENYAQ FİYAT LİSTESİ ŞUBAT 2026

  • Yeni Skoda Elroq 60 e-Prestige 204 PS 2.384.400 TL
  • Yeni Skoda Enyaq Coupe 60 e-Sportline 204 PS 3.499.400 TL
  • Yeni Skoda Enyaq Coupe 85x e-Sportline 285 PS 4.399.900 TL
  • Yeni Skoda Enyaq 60 e-Prestige 204 PS 3.399.400 TL

