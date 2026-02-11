Skoda Şubat 2026 fiyat listesini yayınladı! Octavia, Kamiq, Elroq, Superb, Scala…Fiyatlar güncellendi, görenler iç çekti

Kategoriler
Skoda Şubat 2026 fiyat listesini yayınladı. Octavia, Kamiq, Elroq, Superb ve Scala gibi Çek otomotiv markası Skoda’nın sevilen modellerinde fiyatlar güncellendi. Diğer yandan markanın elroq, Enyaq ve Superb gibi yoğun ilgi gören elektrikli araçlarında fiyatlar görenleri biraz üzdü…
Şubat ayının ilk haftası itibariyle Scoda yeni fiyat listesini kamuoyu ile paylaştı. Buna göre1.759.000 TL fiyatla Skoda Fabia Premium 1.0 TSI 115 PS DSG markanın en uygun fiyatlı modeli oldu. Diğer yandan Yeni Skoda Superb L&K Crystal, 6.675.900 TL’lik fiyat etiketiyle markanın en pahalı aracı olarak dikkat çekti. İşte Şubat 2026 Skoda fiyat listesinin detayları…
Skoda Fabia Premium 1.0 TSI 115 PS DSG 1.759.000 TL
Skoda Scala Monte Carlo 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 2.372.900 TL
SKODA OCTAVİA FİYAT LİSTESİ ŞUBAT 2026
Yeni Skoda Octavia Combi Sportline 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 3.307.900 TL