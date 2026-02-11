Skoda Şubat 2026 fiyat listesini yayınladı! Octavia, Kamiq, Elroq, Superb, Scala…Fiyatlar güncellendi, görenler iç çekti

Şubat ayının ilk haftası itibariyle Scoda yeni fiyat listesini kamuoyu ile paylaştı. Buna göre1.759.000 TL fiyatla Skoda Fabia Premium 1.0 TSI 115 PS DSG markanın en uygun fiyatlı modeli oldu. Diğer yandan Yeni Skoda Superb L&K Crystal, 6.675.900 TL’lik fiyat etiketiyle markanın en pahalı aracı olarak dikkat çekti. İşte Şubat 2026 Skoda fiyat listesinin detayları…