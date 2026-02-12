Cumhurbaşkanı Erdoğan İİT mesajında yeni hedefi açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Ulaştırma Bakanları Toplantısı'na video mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajlarından öne çıkanlar:

Hedefimiz, İslam İşbirliği Teşkilatı’na üye ülkelerle entegrasyonu güçlendirmek, sınır aşan koridorları geliştirmek ve ortak projelerle katma değer üretmektir.

Dev projeler ile küresel ticaret hatlarını tahkim ettik. Liman yatırımlarımız deniz taşımacılığı kapasitemizi güçlendirdi.

"KÜRESEL TİCARET HATLARINI TAHKİM ETTİK"

Kara yolları, demir yolları, limanlar ve havalimanları arasında tesis edilecek güçlü bağlantıların yalnızca İslam ülkeleri arasındaki ticareti değil, sosyal ve kültürel etkileşimi de artıracağına inandıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Türkiye olarak son yıllarda ulaştırma alanında hayata geçirdiğimiz büyük ölçekli projelerle bu anlayışı somutlaştırmaya çalıştık. Marmaray, Avrasya Tüneli, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi dev projelerimizle küresel ticaret hatlarını tahkim ettik. Modern demir yolu hatlarımız yük ve yolcu taşımacılığında büyük mesafeler katetti. Büyük liman yatırımlarımız deniz taşımacılığı kapasitemizi güçlendirdi. Havacılık alanındaki hamlelerimiz ise ülkemizi küresel hava taşımacılığının önde gelen merkezlerinden biri haline getirdi."