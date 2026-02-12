Araba kullanan çocuğun ailesine para cezası kesildi

11 Şubat günü sosyal medya mecralarında paylaşılan görüntülerde, küçük çocuğun araç kullandığı tespit edildi. Yüksek sesle müzik çalan araçta sürücü koltuğunda oturan çocuğu arkadaşı kayıt altına aldı.

AİLEYE CEZA YAZILDI

Görüntülerin yayılmasının ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araç sahibini ve çocuğun ailesini tespit etti. Ekipler, çocuğun trafiğe çıkmasına izin veren aileye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince "sürücü belgesiz araç kullandırmak" suçundan 25 bin lira idari para cezası kesti.

Ayrıca aile hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçunu düzenleyen maddesi uyarınca adli işlem başlatıldı.