DENEYAP başvuru ekranı 2026! DENEYAP başvuru nasıl yapılır, ne zaman?

DENEYAP başvurularının nasıl yapılacağı öğrenciler ve velilerin gündeminde yer alıyor. T.C. Cumhurbaşkanlığı'nın ilk 100 günlük İcraat Programı kapsamında 2017 yılında kurulan DENEYAP atölyelerinin 2026 başvuru tarihleri belli oldu. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, TUBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından gerçekleştirilen ortak bir çalışma ile kurulan DENEYAP atölyelerinde öğrenciler Türkiye'nin 81 ilinde 36 ay boyunca ücretsiz teknoloji eğitimi alıyor. DENEYAP'ın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre 2026 başvuruları belli oldu. Vatandaşlar tarafından DENEYAP başvuruları nasıl yapılır, ne zaman sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

DENEYAP BAŞVURULARI NE ZAMAN 2026?

DENEYAP tarafından açıklanan bilgilere göre başvurular 27 Ocak 2026 tarihinde başladı. 4., 5., 8. ve 9. sınıfta yer alan öğrenciler 6 Mart 2026 tariihine kadar başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek. Başvuruların ardından ise eğitime katılacak olan öğrencilerin seçilmesi için üç farklı aşama uygulanacak. Öğrencilerin sırayla E-Sınav, Çevrimiçi Eğitim ve Görev Tamamlama Başarısı ve Uygulama Sınavı aşamalarını tamamlamaları gerekiyor. 3 aşamadan da başarılı sonuç alan öğrenciler DENEYAP Teknoloji Atölyeleri'nde eğitim almaya hak kazanacaklar. Öğrenci seçme sürecinin ilk etabı olan E-Sınav, Türkiye'nin 81 ilinde belirlenecek merkezlerde seanslar halinde gerçekleştirilecek.

DENEYAP BAŞVURU NASIL YAPILIR 2026?

DENEYAP başvuruları T3 KYS sistemi üzerinden yapılıyor. Öğrencilerin bu ekranda ad, soyad, T.C. kimlik numarası gibi bilgileri eksiksiz olarak doldurması gerekiyor. Yanlış veya eksik bilgi girişi durumunda T.C. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sistemsel bir şekilde kontroller yapılarak "Profil Bilgileriniz Doğru Eşleşmemiştir" uyarısı veriliyor. Öğrencilerin bilgilerini doldururken ekstra dikkatli olması gerekiyor.