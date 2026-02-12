Elazığ'da acemi sürücü kaosu! Kaldırımdaki vatandaş ölümden döndü

Kategoriler
Elazığ'da bir kişi elektrik trafosuna çarpan aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Korku dolu anlar araç kamerasına yansıdı.
Olay, merkeze bağlı Rüstempaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun kenarındaki elektrik trafosuna çarptı. O esnada trafonun yanında bekleyen bir vatandaş ise saniyelerle ölümden döndü. Korku dolu anlar ise bir aracın kamerasına yansıdı.