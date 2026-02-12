Menü Kapat
Şubat ayı anketinde sürpriz! 32 ay önce kurulan partiden büyük atak

Şubat 12, 2026 10:15
1
orc seçim anketi

ORC Araştırma’nın Şubat ayı 'Genel Seçim Oy Potansiyelleri' anketinde dikkat çeken sonuçlar yer aldı.

AK Parti en yakın rakibinin 5,2 puan önünde ilk sırada yer alırken, 2,5 yıl önce kurulan partinin potansiyel oy oranı dikkat çekti.   

İşte Şubat seçiminden öne çıkan rakamların ve seçmenin potansiyel tercihinin sandığa yansıması... 

2
seçim anketi

ORC Araştırma şirketi, 'Genel Seçim Oy Potansiyelleri' anketinde 'Kesinlikle Oy Veririm' ve 'Oy Verebilirim' seçenekleriyle partilerin potansiyelini inceledi.

Yerli ve Milli Parti'nin potansiyel oy oranı dikkat çekti.

04-06 Şubat 2026 tarihlerinde 26 şehirde 2800 katılımcıyla yapılan anketin partilere göre dağılımı şöyle: 


 

 

3
Şubat ayı anketinde sürpriz! 32 ay önce kurulan partiden büyük atak

AK Parti: %44,1

CHP: %38,9

MHP: %22,7

 

4
Şubat ayı anketinde sürpriz! 32 ay önce kurulan partiden büyük atak

İYİ Parti: %15,2

DEM Parti: %14,5

Zafer Partisi: %12,0

 

5
Şubat ayı anketinde sürpriz! 32 ay önce kurulan partiden büyük atak

Büyük Birlik Partisi (BBP): %10,7

Yerli ve Milli Parti (YMP): %9,8

Yeniden Refah Partisi: %9,6

Saadet Partisi: %7,4

6
seçim anketi

Araştırma: ORC
Tarih: 04–06 Şubat 2026
Örneklem: 26 il / 2800 katılımcı

