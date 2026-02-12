Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, yaya geçidinden geçmekte olan 7 yaşındaki ilkokul öğrencisi C.S.'ye, sürücüsü belirlenemeyen motosiklet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan küçük çocuk yaralanırken üzerinde 2 gencin bulunduğu motosiklet durmayarak olay yerinden uzaklaştı. İzleyenlere "Pes" dedirten kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.