Hint Okyanusu'nda yer alan Madagaskar'ı vuran Gezani tropikal siklonu, saatte 195 kilometreyi aşan rüzgarlarıyla ülkenin Toamasina şehrinde karaya çıktı. Fırtınanın şiddetiyle çatılar uçarken, elektrik hatları ve ağaçlar devrildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Madagaskar'ı "Gezani" vurdu! Şiddetli fırtınada ölü ve yaralılar var Madagaskar'ı vuran Gezani tropikal siklonu, saatte 195 kilometreyi aşan rüzgarlarıyla büyük yıkıma yol açarken en az 9 kişinin ölümüne ve 19 kişinin yaralanmasına neden oldu. Gezani tropikal siklonu, saatte 195 km'yi aşan rüzgarlarla Madagaskar'ın Toamasina şehrinde karaya çıktı. Fırtına nedeniyle çatılar uçtu, elektrik hatları ve ağaçlar devrildi. En az 9 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. Meteoroloji Servisi sel ve heyelan riskine karşı farklı bölgelerde kırmızı alarm yayınladı. Madagaskar Devlet Başkanı Michael Randrianirina, hasarı incelemek ve etkilenen sakinlerle görüşmek üzere Toamasina'yı ziyaret etti.

Madagaskar Meteoroloji Servisi, sel ve heyelana karşı farklı bölgelerde kırmızı alarm yayınladı. Ulusal Risk ve Afet Yönetimi Ofisi, bina çökmeleri sonucu en az 9 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 19 kişinin de yaralandığını bildirdi.

DARBEYLE BAŞA GEÇEN LİDER BÖLGEYİ ZİYARET ETTİ

Ekim ayında askeri darbeyle iktidara gelen Madagaskar Devlet Başkanı Michael Randrianirina, hasarı incelemek ve siklondan etkilenen sakinlerle görüşmek üzere Toamasina'yı ziyaret etti.

Madagaskar'da geçtiğimiz haftalarda etkili olan Fytia tropikal siklonunda 14 kişi hayatını kaybetmişti.