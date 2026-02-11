Madagaskar'ı "Gezani" vurdu! Şiddetli fırtınada ölü ve yaralılar var

Kategoriler
Hint Okyanusu'nda yer alan Madagaskar'ı vuran Gezani tropikal siklonu, saatte 195 kilometreyi aşan rüzgarlarıyla ülkenin Toamasina şehrinde karaya çıktı. Fırtınanın şiddetiyle çatılar uçarken, elektrik hatları ve ağaçlar devrildi.
Madagaskar Meteoroloji Servisi, sel ve heyelana karşı farklı bölgelerde kırmızı alarm yayınladı. Ulusal Risk ve Afet Yönetimi Ofisi, bina çökmeleri sonucu en az 9 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 19 kişinin de yaralandığını bildirdi.
Ekim ayında askeri darbeyle iktidara gelen Madagaskar Devlet Başkanı Michael Randrianirina, hasarı incelemek ve siklondan etkilenen sakinlerle görüşmek üzere Toamasina'yı ziyaret etti.
Madagaskar'da geçtiğimiz haftalarda etkili olan Fytia tropikal siklonunda 14 kişi hayatını kaybetmişti.