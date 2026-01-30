Endonezya'daki toprak kayması havadan görüntülendi! Bilanço ağırlaşıyor

Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde 24 Ocak'ta yaşanan toprak kayması felaketinde ölenlerin bilançosu ağırlaşmaya devam ediyor. Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansıdan yapılan açıklamada, ölü sayısı 55'e yükselirken, kayıp 25 kişi için arama çalışmaları devam ediyor. Öte yandan şu ana kadar 41 kişinin kimliğinin belirlenerek cenazelerinin ailelerine teslim edildiği aktarıldı.

Açıklamada, arama kurtarma ekiplerinin zorlu arazi koşullarına rağmen çalışmalarını sürdürdüğü, olayda şimdiye kadar 75 kişinin kurtarıldığı kaydedildi.