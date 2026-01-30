İzmir’de korku dolu anlar! Akıntıya kapılan vatandaşı polis böyle kurtardı

İzmir’de gün boyu etkili olan kuvvetli sağanak ve fırtına, akşam saatlerinde şiddetini artırarak kentte hayatı durma noktasına getirdi. Özellikle merkez ilçelerde etkili olan yağışlar sonucu cadde ve sokaklar göle dönerken, çok sayıda araç sular altında kaldı. Caddede akıntının sürüklediği yayayı polis ve bir vatandaş kurtardı. Yaşanan can pazarı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.