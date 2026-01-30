Aydın Germencik'te deprem! AFAD ve Kandilli duyurdu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Aydın'ın Germencik ilçesinin merkez üssü olduğu bir deprem duyurdu.

Saat 06.17'de kaydedilen sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. Güne yeni başlamak üzere olan ilçe sakinlerinden depremi hissedenler kısa süreli tedirginlik yaşadı.

https://x.com/DepremDairesi/status/2017076742083485927

OLUMSUZ BİR AÇIKLAMA GELMEDİ

Kandilli Rasathanesi'nin de büyüklüğünü AFAD'la aynı bilgiyle duyurduğu sarsıntı sonrası herhangi bir olumsuz açıklama yapılmadı.