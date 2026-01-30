Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

Antalya'da 3 gündür aranan 11 yaşındaki Ali Biçer Adana'dan çıktı

Antalya'da 3 gündür haber alınamayan 11 yaşındaki Ali Biçer, otobüsle Antalya'dan Adana'ya seyahat eden bir vatandaşın ihbarıyla Adana'da bulundu.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.01.2026
06:43
|
GÜNCELLEME:
30.01.2026
06:43

Aksu ilçesine bağlı Murtuna Mahallesi'nde 26 Ocak Pazartesi günü saat 11.00'de evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan Ali Biçer'i arama çalışmaları sırasında sevindiren haber geldi.

OTOBÜSTEKİ VATANDAŞ FARK ETTİ

Aramalar sürerken şehirler arası otobüsle Antalya'dan Adana'ya seyahat eden bir vatandaş, ekiplere otobüste Biçer'e benzeyen bir çocuk gördüğünü bildirdi.

ADANA OTOGARI'NDA İNDİĞİ BELİRLENDİ

İhbar üzerine ilgili otobüs firması ve çalışanlarıyla temasa geçen ekipler, yapılan incelemede Biçer'in Adana Otogarı'nda indiğini belirledi. Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ile Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri otogar ve çevresinde çalışma başlattı.

Antalya'da 3 gündür aranan 11 yaşındaki Ali Biçer Adana'dan çıktı

ANTALYA'YA GETİRİLECEK

Güvenlik görevlisi tarafından otogarın çevresinde fark edilen Biçer, polise teslim edildi. Sağlık durumu iyi olduğu belirtilen çocuğun, işlemlerinin ardından polis eşliğinde Antalya'ya getirileceği öğrenildi.

#Yaşam
