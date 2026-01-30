Üniversite öğrencisi Deniz İbişler'den 5 gündür haber yok! Babası şüpheleri artıran detayı anlattı

Eyüpsultan'da yaşayan 25 yaşındaki üniversite öğrencisi Deniz İbişler, 24 Ocak Cumartesi akşamı babasıyla konuştuktan sonra telefonunu kapattı. Arkadaşıyla Koşuyolu Kadıköy'de buluştuktan sonra metrobüsle Şişli Mecidiyeköy'e gelen Deniz İbişler'in evine gitmek için metroya bindiği daha sonrada metro istasyonundan ayrıldığı öğrenildi.

Oğlunun WhatsApp geçmişinde son görülmesinin 18.00 olduğunu söyleyen Baba Yüksel İbişler, yaşadıklarını anlattı. Oğlunun geçtiğimiz yaz, yurt dışına gidip geldikten sonra bunalıma girdiğini söyleyen Baba Yüksel İbişler, arama çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

" BİRKAÇ GÜNDÜR UYKUSUZMUŞ"

Oğlunun en son arkadaşıyla buluştuğunu söyleyen Baba Yüksel İbişler, "Oğlum 24 Ocak cumartesi akşam saat 18.00 -19.00 sıralarında Koşuyolu'nda arkadaşıyla buluşmuş, birkaç saat vakit geçirmişler. Saat 22.30 - 23.00 sıralarında arkadaşı onu Acıbadem metrobüs durağına bırakmış. Arkadaşının ifadesi birkaç gündür uykusuzmuş, dikkati dağınıkmış biraz oryantasyonda sıkıntı var olabilir söyledi. Metrobüse binmiş Mecidiyeköy'de aktarma yapması gerekiyor evine ulaşabilmek için. M7 metrosuna Yıldız - Mahmutbey Metro istasyonuna girdiği metro saatine 28 dakika falan vakit olduğu için beklemek istemeyip geri çıktığını biliyoruz" dedi.

"EMNİYET İSTANBUL VE ANKARA'DA İZ TAKİBİNDE"

Oğlunu arama çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Baba Yüksel İbişler, "Muhtemelen canı sıkıldı, beklemek istemedi geri çıktığını biliyoruz. Metrobüs istasyonundan çıkış bilgisi ile ulaşabildik ondan başka henüz bir bilgi yok. Emniyet teşkilatımızın tüm birimleri İstanbul ve Ankara eşgüdümlü iz takibindeler, teknik takip yapıyorlar. İnşallah akıbet bilgisine ulaşacağız. En kısa zamanda yine bulunduğu oturduğu ilçe dolayısıyla Gaziosmanpaşa Adliyesi'nin değerli savcıları da çok duyarlı bir şekilde konuya eğildiler, tutanakları düzenlediler, kayıp bildirimlerini yaptılar. Alibeyköy karakolumuz başvuruyu o almıştı onlar da bizi yönlendirdiler ve hala da desteklemeye devam ediyorlar, karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Şu ana kadar en azından hani açıklanabilir düzeyde bir teknik bilgiye ulaşılmış değil" şeklinde konuştu.

" ESENLER OTOGARI'NDAN İHBAR GELDİ"

Oğlunu aradığında ulaşamadığını söyleyen Baba Yüksel İbişler, "Evine gitmediğini biliyoruz, ben o gece saat 22.00 sularında kendisine ulaşamayınca sosyal medyasından ve telefonundan merak ettim, arkadaşlarına arattırdım. Ben de aramaya çalıştım, telefonu da kapanmış. Saat 00.00 arasında telefonu da kapanmış, evine doğru belediye otobüsü güzergahını kullanarak, daha önce birkaç kere güzel havalarda yürüdüğünü biliyoruz. O güzergahı biz şimdi kendi kişisel çabalarımızla kardeşim ve yeğenim baştan aşağı yürüyerek kontrol yapıyorlar. İş yerlerinden bilgi sormaya şahit arıyorlar dediğim gibi işte Esenler Otogarı‘ndan bir ihbar geldi. Oradaki Çığırtkanlardan biri ben bu çocuğu gördüm, onunla temas kurmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

" YURT DIŞINDAN GERGİN GELDİ"

Oğlunun yurt dışına gidip geldikten sonra psikolojisinin bozulduğunu söyleyen Baba Yüksel İbişleri, "Üsküdar Postanesi'nde dün gece 00.30 sıralarında benzer bir eşkalde birinin görüldüğü bilgisi ulaştı. Az önce onu sorgulamaya çalışacağız ama somut herhangi bir bilgi yok. Yazın yurt dışına çalışmaya gitti oradan gergin geldi. Umduğu kalitede bir iş ve kazanç orada yapamadı. Oradan gergin geldi. Okulunu uzatmış olmaktan dolayı da canı sıkkındı.

Son birkaç günde epey uykusuzluk çektiği o akşam buluştuğu arkadaşı bize Deniz'in uykusuz, dikkatinin dağınık olduğunu söyledi. Bunlardan olabiliri oryantasyonu bozulmuş olabilir. Allah korusun birileriyle kötü birilerine denk gelmiş olabilir, her ihtimali değerlendiriyoruz, yetkililerimizde değerlendiriyor. Bildiğimiz arkadaş çevreleri, onların ortaokuldan başlayarak lise, üniversite arkadaşları, kuzeni, ev arkadaşıydı, aile çevremiz hep teyakkuzda herkes birbirini haberdar ediyor. Dolayısıyla onlara ulaşan bir şey yok. Bizim bilmediğimiz arkadaşlarının da bilmediği bir arkadaşı, dostu olabilir. Ona bu konuda yardımcı olan belki kafa dinlemek için bir yerlere çekilmiştir. İnşallah öyledir" şeklinde konuştu.