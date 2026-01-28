Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Ali Biçer her yerden aranıyor! Annesinin feryadı yürekleri dağladı

Antalya'nın Aksu ilçesinde yaşayan 5. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Ali Biçer’den, 26 Ocak Pazartesi gününden beri haber alınamıyor. Gözü yaşlı anne Biçer'in "Anneciğim seni çok seviyorum, ne olur yanıma gel. Neredesin, bana tepki ver. Ben sensiz dayanamıyorum" sözleri yürekleri dağladı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.01.2026
saat ikonu 14:45
|
GÜNCELLEME:
28.01.2026
saat ikonu 14:45

Antalya'nın Aksu ilçesinde yaşayan 5. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Ali Biçer, ailesiyle birlikte serada bulunduğu sırada annesine lavaboya gideceğini söyleyerek seradan ayrıldı. Eve geldikten sonra montunu alan Ali Biçer, evin bulunduğu konumdan aşağı doğru yürüyerek uzaklaştı.

Ali Biçer her yerden aranıyor! Annesinin feryadı yürekleri dağladı

Çocuktan uzun süre haber alamayan ailesi, durumu Emniyet Müdürlüğü’ne bildirerek kayıp ihbarında bulundu. Polis ekipleri, Ali Biçer’in bulunması için çalışma başlattı.

Ali Biçer her yerden aranıyor! Annesinin feryadı yürekleri dağladı

"PERİŞAN OLDUK NE OLURSUN ÇIK GEL"

Oğluna seslenen baba Biçer, "Oğlum gelsin başka bir şey istemiyorum. Oğlum sağ salim çık gel tamam mı, perişan oldum bak ne olursun oğlum. Çık gel ne olursun, bu kadar insan seni bekliyor. Kışın ortasında sel var, fırtına var oğlum ne olursun çık gel" ifadelerini kullandı.

Ali Biçer her yerden aranıyor! Annesinin feryadı yürekleri dağladı

ANNENİN FERYADI YÜREKLERİ DAĞLADI

Gözü yaşlı anne ise, "Anneciğim seni çok seviyorum, ne olur yanıma gel. Neredesin, bana tepki ver. Ben sensiz dayanamıyorum. Gören duyan Allah rızası için bana haber versin. Oğlumu çok özledim, iki gündür uyuyamıyorum. O olmadığı sürece dayanamıyorum. Seni bekliyorum ne olur gel, kardeşin seni çağırıyor" diyerek oğluna seslendi.

