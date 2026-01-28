Manisa'daki kadın cinayetiyle ilgili sıcak gelişme! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya devreye girdi

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde dün sabah saatlerinde korkunç bir cinayet yaşanmıştı. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Hayrettin Karataş, boşanma aşamasındaki eşi Pınar Karataş ile evinin önünde karşılaşmıştı. Hayrettin Karataş, yanında getirdiği tabancayla eşine ateş etmiş ve boynuna isabet eden kurşunla ağır yaralanan 7 çocuk annesi talihsiz kadın, sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından kaçan saldırgan koca, polis ekipleri tarafından 300 metre mesafede olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındıktan sonra bu sabah saatlerinde tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edilmişti.

BAKAN ALİ YERLİKAYA'DAN CİNAYETLE İLGİLİ GÖREVLENDİRME

Manisa'da yaşanan korkunç vahşet ile ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan önemli bir açıklama geldi. Ali Yerlikaya, cinayetle ilgili 1 mülkiye, 1 de polis başmüfettişi görevlendirdiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından 7 çocuk annesi Pınar Karataş'ın 17 yıl evli kaldığı ve boşanma aşamasında olduğu Hayrettin Karataş tarafından öldürülmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bir anneye reva görülen bu hain, insanlıkla bağdaşmayan bu saldırıdan, işlenen cinayetten büyük bir acı, büyük bir üzüntü duydum. Kadına şiddet olaylarının önlenmesi için güvenlik güçlerimizle birlikte büyük bir mücadele veriyoruz. Bu mücadele birçok kadın cinayetini engelliyor. Ancak yaşanan her olay derin bir acı hissettiriyor. Cinayetle ilgili derhal 1 mülkiye, 1 de polis başmüfettişi görevlendirdim. Hayatını kaybeden P.K.’ya Allah’tan rahmet, öksüz kalan evlatlarına ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun. Kadına yönelik her türlü şiddet, toplumsal vicdanı tahrip eden derin bir yaradır. Kadına yönelik şiddeti sadece bir bireye değil; insanlık onuruna, insan haklarına, vicdana ve medeniyetimizin değerlerine vurulmuş bir darbe olarak görüyoruz. Bu mücadeleyi de kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

