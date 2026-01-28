Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 Yasin Aşan

Diyarbakır ve Manisa'da uyuşturucuya büyük darbe! Operasyonlarda 445 şüpheli yakalandı

Diyarbakır ve Manisa'da zehir tacirlerine yönelik dev operasyonlar düzenlendi. Operasyonların ayrıntılarını duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 302 kilogram uyuşturucu madde ile 5 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini ve 445 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.01.2026
12:57
|
GÜNCELLEME:
28.01.2026
12:57

Yurt genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda son olarak Diyarbakır ve Manisa'da satıcılarına yönelik önemli operasyonlara imza atıldı. Operasyonların ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal meyda hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Diyarbakır ve Manisa'da uyuşturucuya büyük darbe! Operasyonlarda 445 şüpheli yakalandı

445 ŞÜPHELİ KISKIVRAK YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır ve Manisa’da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 445 şüphelinin yakalandığını, operasyonlar sonucu 302 kilogram uyuşturucu madde ve 5 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı.

Bakan Ali Yerlikaya, uyuşturucu tedarik zincirinin her koluna yönelik operasyonların devam edeceğini de sözlerine ekledi. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bugün sabah jandarmamız tarafından Diyarbakır ve Manisa’da uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlediğimiz ‘Narkokapan Diyarbakır ve Manisa’ operasyonlarımızda 445 şüpheliyi yakaladık. Operasyonlardaki hedefimiz özellikle gençlerimizi hedef alan zehir tacirlerinin eli kolu durumundaki sosyal medya ve mesajlaşma programları üzerinden mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde satışı yapan ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarıydı. Diyarbakır ve Manisa Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında saha araştırmaları, analiz ve takip faaliyetleri büyük bir titizlikle gerçekleştirildi. Şüpheliler teknik ve fiziki takiple izlendi, suç faaliyetleri tek tek delillendirildi ve bu sabah düğmeye bastık. Diyarbakır ve Manisa’da düzenlenen operasyonlarımıza 355 Asayiş Timi, 44 Jandarma Motorlu Asayiş Timi, 14 Komando Timi, toplam bin 522 jandarma personeli ve 14 özel eğitimli narkotik dedektör köpeği katıldı. Eş zamanlı olarak icra edilen operasyonlarda 302 kilogram çeşitli uyuşturucu madde, 5 bin adet uyuşturucu hap, muhtelif miktarda kimyasal madde, çok sayıda tabanca, uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi. Diyarbakır ve Manisa Valiliklerimizi, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, İl Jandarma Komutanlıklarımızı ve kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Uyuşturucuyla savaşımız, çok katmanlı ve çok boyutlu olarak kararlılıkla devam ediyor. Uyuşturucu suç örgütü elebaşından, yöneticisinden, torbacısına kadar tedarik zincirinin her halkasını tek tek kırıp atacak ayrı ayrı operasyonlar düzenliyoruz. Sadece uyuşturucu maddeleri yakalamakla kalmıyor, bu organize suç faaliyetlerinin tedarik ağlarını çökertiyor ve suç gelirlerine darbe vuruyoruz."

https://x.com/AliYerlikaya/status/2016441794007842900

