Kırmızı bültenle aranan suçlular yakalandı! Bakan Ali Yerlikaya operasyonu duyurdu

Aranan suçlulara yönelik güvenlik güçlenin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda son olarak kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan suçlular operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Konuyla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal meyda hesabından açıklama yaptı.

14 SUÇLU TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yaptığı açıklamaya göre, kırmızı bültenle aranan 13 suçlu ile ulusal seviyede aranan yurt dışındaki 1 suçlu; Gürcistan, Almanya, Ermenistan, Hırvatistan ve Karadağ'dan Türkiye'ye getirildi.

Yerlikaya açıklamasında ayrıca, "Hangi bültenle aranırsa aransın organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini bir bir yakalayıp ülkemize geri getireceğiz. Emeği geçenleri yürekten kutluyorum. Allah ayaklarınıza taş değdirmesin" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın operasyonla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:

"Kırmızı Bültenle Aradığımız 13 Suçluyu, Ulusal Seviyede Aradığımız yurtdışındaki 1 Suçluyu; GÜRCİSTAN(9), ALMANYA(2), ERMENİSTAN, HIRVATİSTAN, KARADAĞ'dan Ülkemize Getirdik.

EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığımız, Adalet Bakanlığı görevlileri, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıklarımız, Siber ve Asayiş Daire Başkanlıklarımız, İstanbul, Ardahan ve Artvin İl Emniyet Müdürlüklerimizin koordinesinde;

"Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Hırsızlık, Mala Zarar Verme, İş Yeri Dokunulmazlığını İhlal Etme, Basit Yaralama, Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme, Yağma, Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan "Çirkinler Organize Suç Örgütü Yöneticisi" C.A isimli şahıs HIRVATİSTAN’da,

"Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma, Taşıma, Bulundurma" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan S.A. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,

"Yağma" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan O.R.Y. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,

"Kasten Öldürmeye Teşebbüs" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan K.İ. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,

"Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Kasten Yaralama" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan A.A. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,

"Kasten Öldürme, Yağma" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan K.K. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,

"Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Yağma (6 kez), Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan M.A. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,

"Hırsızlık, Resmî Belgede Sahtecilik" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan E.K. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,

"Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama, Silahla Tehdit(2 kez), Mala Zarar Verme" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan S.Y. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,

"Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme" ve muhtelif suçlardan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan M.A.Y. isimli şahıs ALMANYA’da,

"Kasten Öldürme" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan A.M. isimli şahıs ALMANYA’da,

"Nitelikli Kasten Öldürme, Nitelikli Yağma, Resmî Belgede Sahtecilik" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan D.G. isimli şahıs ERMENİSTAN’da,

"Dolandırıcılık" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan H.S.Ç. isimli şahıs KARADAĞ’da,

"Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması, Yağma" suçlarından ulusal seviyede aranan C.B. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

Hangi bültenle aranırsa aransın organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini bir bir yakalayıp ülkemize geri getireceğiz.

Emeği geçenleri yürekten kutluyorum. Allah ayaklarınıza taş değdirmesin"

