Yaşam
Sokak ortasındaki kanlı pusuda 'berdel' detayı! "Hepinizi öldüreceğiz, sizi katledeceğiz"

Adana'da 16 yaşındaki Muhammet Yeşil'in öldürüldüğü, babası Bekir Yeşil'in ise yaralı kurtulduğu silahlı saldırıyla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Kanlı saldırının 'berdel' dayatması nedeniyle gerçekleştirildiği öne sürüldü. Oğlunu kaybeden Bekir Yeşil, "Berdel yapmazsanız hepinizi öldüreceğiz diye bize mesajlar attılar. Bunlar bizi töreye kurban etti" dedi. Gelin Berivan Yeşil ise, "Beni zorla kaçırmadılar, ben severek kaçtım. Ailem bu aileyi yok etmeye karar verdi" diye konuştu.

Sokak ortasındaki kanlı pusuda 'berdel' detayı!
Adana’da yaşayan 43 yaşındaki Bekir Yeşil, oğlu Sinan Yeşil (20) adına sevdiği kızı ailesinden istemek için kızın evine gitti. Kızın babası M.N.E. ile annesi H.E., isteme sırasında evliliğe rıza göstermeyerek aileyi geri çevirdi. 30 Kasım 2025’te de Sinan ile Berivan Yeşil kaçarak il dışında nikah kıydı. Yaşananları kabullenemeyen baba M.N.E. ve anne H.E.’nin, Bekir Yeşil’den “berdel” talep ederek kızlarını kendi ailelerinden biriyle evlendirmek istedikleri iddia edildi. Yeşil ailesinin bu isteği reddetmesi üzerine kanlı bir saldırının planlandığı öne sürüldü.

Sokak ortasındaki kanlı pusuda 'berdel' detayı! "Hepinizi öldüreceğiz, sizi katledeceğiz"

SOKAK ORTASINDA KANLI PUSU

12 Ocak’ta Yüreğir ilçesinde Berivan’ın ağabeyi A.E. (21) pusu kurdu. Baba Bekir Yeşil ile oğlu Muhammet Yeşil (16), evden çıktıkları sırada oturdukları sitenin girişinde silahlı saldırıya uğradı. A.E.’nin baba ve oğluna defalarca ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtığı belirtildi.

Sokak ortasındaki kanlı pusuda 'berdel' detayı! "Hepinizi öldüreceğiz, sizi katledeceğiz"

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Baba ile oğlu kanlar içinde yere düşerken, yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Ağır yaralanan Muhammet Yeşil, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Baba Bekir Yeşil ise yaklaşık 20 gün süren tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili olarak Berivan’ın babası M.N.E., annesi H.E., amcası E.E. ile kuzenleri M.E. ve F.E. polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer dört kişi tutuklandı.

Sokak ortasındaki kanlı pusuda 'berdel' detayı! "Hepinizi öldüreceğiz, sizi katledeceğiz"

"HEPİNİZİ ÖLDÜRECEĞİZ, SİZİ KATLEDECEĞİZ"

Tedavisinin ardından evine dönen baba Bekir Yeşil, "Biz kızı gidip istedik. Vermediler, iki üç defa istedik. Büyüklerimizi de araya koyduk ama vermediler. Ne yaptıysak, ne ettiysek vermediler. Gençler birbirini seviyor, istiyordu. Gençler dinlemiyor bir şey. Gençler tutup bırakıp kaçıp gittiler. Resmi nikahlarını yaptılar. Bundan sonra aile bize baskı yapmaya başladı 'berdel' yapacaksınız diye. Berdel yapmazsanız hepinizi öldüreceğiz, sizi katledeceğiz diye bize mesajlar attılar. Bunlar bizi töreye kurban etti. Hayati tehlikemiz hâlâ devam ediyor. Çocuk daha yakalanmamış. Bunlar dron uçurarak bizi gözetliyorlar. Yarım kalan işlerini tamamlayacaklarını söylüyorlarmış" dedi.

Sokak ortasındaki kanlı pusuda 'berdel' detayı! "Hepinizi öldüreceğiz, sizi katledeceğiz"

"OĞLUM KUCAĞIMDA VEFAT ETTİ"

Saldırı anını anlatan baba Yeşil, "Sabah evimden çıkarken birdenbire uzun namlulu tüfekle A.E. karşıma çıktı. İlk önce bana ateş etti, sonra oğluma ateş etti. Oğlum kucağımda vefat etti. Bu çocuk bu silaha nasıl ulaşabilir, nasıl temin etti? Aile fertleri bu işin içindedir, bu işi töreye döküp bizim infazımızı verdiler. Bizi infaz ettiler" ifadelerini kullandı.

Sokak ortasındaki kanlı pusuda 'berdel' detayı! "Hepinizi öldüreceğiz, sizi katledeceğiz"

"PANSUMAN OLMAYA BİLE GİDEMİYORUM, KORKUYORUM"

Can güvenliklerinin olmadığını söyleyen Yeşil, "Pansuman olmaya bile gidemiyorum, korkuyorum. Bir şey mi olacak, bir suikast daha mı olacak onun derdindeyim, ondan korkuyorum. Bize silahlı saldırıyı düzenleyen kişi hâlâ dışarıda elini kolunu sallayarak geziyor. Buralarda geziyor, duyumlar alıyorum. Benim ve çocuklarımın can güvenliği hala tehlikede. Bilmiyoruz, çaresiz bir durumdayız" diye konuştu.

Sokak ortasındaki kanlı pusuda 'berdel' detayı! "Hepinizi öldüreceğiz, sizi katledeceğiz"

"KABUL EDERSEN BİZ BU AİLEYİ YOK EDECEĞİZ"

Ailesinin evliliği kabul etmemesi üzerine Sinan ile kaçarak evlenen Berivan Yeşil ise "Beni 5 defa istemeye geldiler, ailem 'sen kabul edersen biz bu aileyi yok edeceğiz' dedi. Ben de vazgeçmedim, birbirimizi seviyorduk. Sinan birkaç defa bizim oralardan geçti. Babam Sinan'ı görünce ağabeyime söyleyip bir daha görürsen git kafasına sık demiş. Görümcem ile berdel yapmak istediler. Kız da istemedi, istemeyince de olayı buraya getirdiler. Ailem Sinan'ı sevmiyordu, istemedikleri için de böyle oldu. Biz kaçtıktan bir gün sonra hepsi amcamlarda toplanıp bu aileyi yok etmeye karar vermişler. Beni zorla kaçırmadılar, ben severek kaçtım. Herkes birbirimizi sevdiğimizi biliyordu. Biz 8 aydır beraberdik, ailem de biliyordu, ilk başta bir şey demediler. Sonra iş ciddiye binince böyle yaptılar. Ailem, kayınbabanı ve sizi de yok edeceğiz diye konuşuyorlardı. Can güvenliğimiz yok, bir an önce yakalansın" dedi.

