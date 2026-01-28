Menü Kapat
Benim Sayfam
Yaşam
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Burun ameliyatı oldu, hayatını kaybetti! Üst üste narkoz verildiği iddiası

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde özel bir tıp merkezinde ikinci kez burun ameliyatı olan 29 yaşındaki Bilal Ergin, ameliyat sırasında fenalaşmasının ardından hayatını kaybetti. Ergin'in ailesi, iki sefer üst üste narkoz verildiği ve ameliyat sırasında ihmal olduğunu ileri sürerek tıp merkezinden şikayetçi oldu.

Burun ameliyatı oldu, hayatını kaybetti! Üst üste narkoz verildiği iddiası
İstanbul'un Bağcılar ilçesinde ilginç bir ölüm meydana geldi. Edinilen bilgiye göre olay, 26 Ocak günü Güneşli Mahallesi'ndeki özel bir tıp merkezinde yaşandı.

İddiaya göre, daha önce burun ameliyatı için tıp merkezine gelen 29 yaşındaki Bilal Ergin, aylar sonra tekrar aynı yerden randevu aldı. Ameliyat sırasında narkoz verilen Ergin, nefes alamayıp fenalaşmasının ardından Bayrampaşa'daki özel bir hastaneye sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan talihsiz adam hayatını kaybetti.

Burun ameliyatı oldu, hayatını kaybetti! Üst üste narkoz verildiği iddiası

ÜST ÜSTE 2 NARKOZ VERİLDİĞİ İDDİASI

Bilal Ergin'in ailesi, ameliyat sırasında fenalaştığını ve birinci narkozun etkisi bitmeden ikinci kez narkoz verildiğini ileri sürdü. Ameliyat sırasında ihmal iddiaları üzerine aile, tıp merkezinden şikayetçi oldu.

Öte yandan gencin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılacak otopsinin ardından Bilal Ergin'in cenazesi defnedilmek üzere memleketine götürülecek.

Burun ameliyatı oldu, hayatını kaybetti! Üst üste narkoz verildiği iddiası

"İKİ SAAT BOYUNCA KARDEŞİM NEFESSİZ KALDI"

Kardeşinin 8 ay önce aynı yerde burun ameliyatı olduğunu belirten ağabeyi Serdar Ergin, "Olay Pazartesi günü oldu. Saat 13.00 sıralarında ameliyat oldu. Ameliyattan sonra narkoz etkisinden çıkardıktan sonra kardeşim nefes alamadı. Nefes almadığı için ikinci narkozu vurdular. İki saat boyunca kardeşim nefessiz kaldı. Benim kardeşimi iki saat sonra Bayrampaşa'da özel bir hastaneye sevk ettiler. İki saat boyunca nefes alamadı. Akciğerlerine kan gitti. Akciğerlerinde kan toplaması olduğu için gece 02.00'da kalp krizi geçirdi. 20 dakika boyunca kalbi durdu. 20 dakika sonra kendine geldi ama oradaki doktorlar umut vermediler. Bugün de vefat etti. Yüzde yüz bir ihmal var. Benim kardeşim uyandıktan sonra zaten yüzü morarıyor. Nefes almadığı için ikinci dozu vuruyorlar, uyutuyorlar. Korkuyorlar, iki saat boyunca kardeşim nefes almıyor. Operasyonda bir şey mi oldu, damarı mı kestiler? Akciğerlerine kan gitti. Bugün saat 11.00 sıralarında hastaneye polis geldi, şikayetçi olduk. Kardeşim 30 yaşına giriyordu. Gencecikti, hiçbir şeyi yoktu. Sapasağlam kliniğe gitti ve cenazesini alıyoruz" dedi.

