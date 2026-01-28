Menü Kapat
10°
Magazin
Onur Kaya
Editor
 | Onur Kaya

Hakan Taşıyan kalp krizi geçirdi! Sağlık durumu kritik

Arabesk müziğin sevilen şarkıcılarından Hakan Taşıyan önceki gün kalp krizi geçirdi. Apar topar hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcının durumunun kritik olduğu, devreye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girdiği öğrenildi.

Hakan Taşıyan kalp krizi geçirdi! Sağlık durumu kritik
Türk arabesk müziğinin güçlü sesi Hakan Taşıyan, önceki gün geçirdiği kalp krizi nedeniyle Ankara'da hastaneye kaldırıldı. Ünlü sanatçının sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.

DOKTORLAR ANJİYO İÇİN KARARSIZ

Doktorlar, daha önce böbrek ve karaciğer nakli olduğu için Taşıyan'a anjiyo yapıp yapmama konusunda kararsız kaldı. Bunun üzerine kurul son durumu değerlendirmek için toplandı.

Hakan Taşıyan kalp krizi geçirdi! Sağlık durumu kritik

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TALİMAT VERDİ

Hakan Taşıyan'ın tedavisi devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da devreye girdiği öğrenildi. Erdoğan'ın, Taşıyan'ın sağlığına kavuşması için gereken her şeyin yapılması talimatını verdiği öğrenildi.

Hakan Taşıyan kalp krizi geçirdi! Sağlık durumu kritik

KARACİĞER VE BÖBREK NAKLİ YAPILMIŞTI

Hakan Taşıyan'a 2021'de hem karaciğer hem de böbrek nakli yapılmıştı. Ünlü sanatçı 7 ay süren tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Hakan Taşıyan kalp krizi geçirdi! Sağlık durumu kritik

HAVALİMANINDA KARŞILAMIŞTI

Hakan Taşıyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la geçtiğimiz aylarda bir araya gelmişti. Ünlü sanatçı, arkadaşlarıyla birlikte bir seyahat dönüşü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'nda karşılamaya gitmişti. O esnada bir araya gelen ikili, uzun süre sohbet etmişti.

Hakan Taşıyan kalp krizi geçirdi! Sağlık durumu kritik

HAKAN TAŞIYAN KİMDİR?

Hakan Taşıyan, 1 Nisan 1973 tarihinde Ankara'da doğdu. Annesi Trabzonlu, babası ise Diyarbakırlıdır. Çocukluk yaşlarından itibaren Saza ilgi göstermiş ve çalmaya başlamıştır. Daha sonra babasıyla beraber düğünlere gitmiştir. Ufak yaşlardan beri müziğe ilgiliydi ve bu nedenle askerliğini yaptığı sırada söylediği şarkılarla komutanları sesini çok beğendi ve destekledi. Onların desteğini arkasına alan ünlü sanatçı ilk kaseti olan Hesabım Bitmedi albümünü piyasaya çıkarttı.

Hakan Taşıyan kalp krizi geçirdi! Sağlık durumu kritik

1997 tarihinde ise ikinci kasetini piyasaya çıkartmıştır. İkinci kasetinin ismi Sensiz İki Gün oldu. Bu albüm sanatçının en iyi albümlerinden biri olarak raflarda yerini aldı. Büyük bir hayran kitlesine kısa süre içerisinde sahip oldu ve konserleri hınca hınç doldu. Bu albümü sonrası Gözün Sevem isimli albümünü piyasaya sundu.

Hakan Taşıyan kalp krizi geçirdi! Sağlık durumu kritik

1998 tarihinde Hesabım Bitmedi isimli dizi ile beraber oyunculuk konusunda da başarılı bir performans gösterdi. Bu dizide Hilal Aslangiray ve Ebru Destan ile başrol oynadı. 2001'de ise yine bir dizi ile ekranlara geldi. Güz Gülleri isimli dizi ile beraber önemli kişilerle başrol oynadı. Bu dizide Kemal karakterini canlandırdı.

Ünlü oyuncu Ali Tutal yoğun bakımda: Entübe edildi
