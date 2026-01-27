Ünlü oyuncu Ali Tutal yoğun bakımda: Entübe edildi

Kategoriler
Geçen sene geçirdiği kalp kriziyle hayranlarını korkutan usta oyuncu Ali Tutal’dan bir kötü haber daha geldi. Ünlü sanatçının, evinde geçirdiği beyin kanaması sonrası acilen hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yoğun bakıma alınan Tutal’ın entübe edildiği bildirildi. Doktorlar, deneyimli oyuncunun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu belirtti.
Film Sanayii ve Tüm Sanatçıları Güçlendirme Vakfı (Film-San Vakfı) da ünlü oyuncu için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Vakıf, paylaşımında; "Sanatçı dostumuz Ali Tutal’a acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.
Ali Tutal 1950'de Diyarbakır'da doğdu. Aslen Diyarbakırlı olan Ali Tutal, çocukluk dönemini de burada geçirdi. İlk, orta ve lise öğreniminin ardından Siyasal İşletme bölümünden mezun oldu. 1975'te başladığı oyunculuk kariyerini uzun yıllar sürdürdü. Güneşi Gördüm, Geniş Aile, Kördüğüm, Yasak Elma gibi birçok popüler dizi ve filmlerde rol aldı.