Haldun Dormen için Harbiye’de tören düzenlendi! Gözyaşları sel oldu

Türk Tiyatrosu’nun duayen ismi Haldun Dormen adına Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde bir tören düzenlendi. Törene sanat camiasından çok sayıda isim katıldı.

Törende konuşan Dormen’in oğlu Ömer Dormen, “Dormen ailesi kocaman bir aileye dönüştü. Benim de çocukluğumdan bu yana yüzlerce abim, ablam, şimdi de kardeşim oldu. O hayatı boyunca üretti. Hastanede 6 ay yattı, bu sürede iki oyun ve bir kitap yazdı. Ölene kadar üretmenin ne demek olduğunu hepimize gösterdi” dedi.

Geçtiğimiz günlerde 97 yaşında hayatını kaybeden Türk Tiyatrosu’nun usta ismi Haldun Dormen için Harbiye’de bulunan Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde anma töreni gerçekleştirildi.

Törene Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan’ın yanı sıra sanatçı Nevra Serezli, oyuncu Halit Ergenç, seslendirme sanatçısı Göksel Kortay, sanatçı Erol Evgin, tiyatro oyuncusu Murat Ovalı ile çok sayıda seveni ve vatandaş katıldı.

SEVENLERİ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Düzenlenen törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından sahne uzun süre alkışlarla yankılandı, sevenleri gözyaşlarını tutamadı. Ayrıca törende, Haldun Dormen anısına hazırlanan bir VTR de izletildi.

İZZET GÜNAY BAYGINLIK GEÇİRDİ

Haldun Dormen için düzenlenen cenaze töreninde usta oyuncu İzzet Günay, baygınlık geçirdi. Günay'a hemen çevredekiler müdahale ederken kucaklanarak sağlık ekiplerinin yanına götürüldü.