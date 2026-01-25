Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Haldun Dormen için Harbiye’de tören düzenlendi! Gözyaşları sel oldu

Türk Tiyatrosu’nun en önemli isimlerinden biri olan Haldun Dormen adına Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde tören düzenlendi. Törene sanat camiasından birçok isim katılırken gözyaşları sel oldu. Öte yandan Usta oyuncu İzzet Günay, yaşadığı üzüntü nedeniyle cenazede baygınlık geçirdi

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.01.2026
saat ikonu 13:44
|
GÜNCELLEME:
25.01.2026
saat ikonu 14:06

Türk Tiyatrosu’nun duayen ismi Haldun Dormen adına Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde bir tören düzenlendi. Törene sanat camiasından çok sayıda isim katıldı.

Törende konuşan Dormen’in oğlu Ömer Dormen, “Dormen ailesi kocaman bir aileye dönüştü. Benim de çocukluğumdan bu yana yüzlerce abim, ablam, şimdi de kardeşim oldu. O hayatı boyunca üretti. Hastanede 6 ay yattı, bu sürede iki oyun ve bir kitap yazdı. Ölene kadar üretmenin ne demek olduğunu hepimize gösterdi” dedi.

Geçtiğimiz günlerde 97 yaşında hayatını kaybeden Türk Tiyatrosu’nun usta ismi Haldun Dormen için Harbiye’de bulunan Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde anma töreni gerçekleştirildi.

Haldun Dormen için Harbiye’de tören düzenlendi! Gözyaşları sel oldu

Törene Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan’ın yanı sıra sanatçı Nevra Serezli, oyuncu Halit Ergenç, seslendirme sanatçısı Göksel Kortay, sanatçı Erol Evgin, tiyatro oyuncusu Murat Ovalı ile çok sayıda seveni ve vatandaş katıldı.

Haldun Dormen için Harbiye’de tören düzenlendi! Gözyaşları sel oldu

SEVENLERİ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Düzenlenen törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından sahne uzun süre alkışlarla yankılandı, sevenleri gözyaşlarını tutamadı. Ayrıca törende, Haldun Dormen anısına hazırlanan bir VTR de izletildi.

İZZET GÜNAY BAYGINLIK GEÇİRDİ

Haldun Dormen için düzenlenen cenaze töreninde usta oyuncu İzzet Günay, baygınlık geçirdi. Günay'a hemen çevredekiler müdahale ederken kucaklanarak sağlık ekiplerinin yanına götürüldü.

Haldun Dormen için Harbiye’de tören düzenlendi! Gözyaşları sel oldu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Semiramis Pekkan'dan Fikret Hakan itirafı: Baygınlık geçirmemek için kendimi zor tuttum
Haldun Dormen'in vasiyeti yerine getiriliyor! Cenaze programı belli oldu
ETİKETLER
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.