Semiramis Pekkan'dan Fikret Hakan itirafı: Baygınlık geçirmemek için kendimi zor tuttum

Ajda Pekkan'ın küçük kız kardeşi Semiramis Pekkan, youtube kanalında verdiği tavsiyeler ve özel hayatına dair anlarla zaman zaman gündem olmayı başarıyor. Son olarak özel hayatıyla ilgili konuşan Semiramis Pekkan, kısa süre evli kaldığı Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fikret Hakan ile ilgili konuştu.

SEMİRAMİS PEKKAN'IN FİKRET HAKAN İTİRAFI DİKKAT ÇEKTİ

Özel hayatına dair nostaljik bir anısını da paylaşan Pekkan, usta oyuncu Fikret Hakan ile yaptığı kısa süreli evliliği anlattı. "Fikret Hakan'ı ilk kez Galatasaray Adası'nda gördüm. 15 yaşındaydım. Tekneden bir indi; dünyanın en yakışıklı erkeklerinden biri. Baygınlık geçirmemek için kendimi zor tuttum" diyen Pekkan, evliliklerinin sadece üç ay sürdüğünü söyledi.

SEMİRAMİS PEKKAN AKCİĞER KANSERİNE YAKALANDIĞINI BÖYLE DUYURMUŞTU

Semiramis Pekkan, rutin kontrollerinde akciğer kanseri teşhisi konulduğunu belirterek, tütün maddelerine karşı gençleri uyarmıştı. Semiramis Pekkan, doktorunun, geçmişte kullandığı tütün ürünlerinin hastalığında etkili olduğunu söylediğini belirtti. Sanatçı “Beni mahveden elektronik sigaraya asla dokunmayın” derken konuyu uzmanlara sorduk.