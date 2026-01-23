Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Murat Ünalmış'ın acı günü! Teyzesi hayatını kaybetti

Son olarak Gülcemal dizisinde rol alan Murat Ünalmış, geçtiğimiz aylarda ikinci kez baba oldu. Kameralardan uzak bir yaşam süren Murat Ünalmış, aldığı acı haberi sosyal medyadan paylaştı. Teyzesini kaybeden Ünalmış, "Canım teyzemi kaybetmenin üzüntüsü içindeyim" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Murat Ünalmış'ın acı günü! Teyzesi hayatını kaybetti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.01.2026
saat ikonu 10:30
|
GÜNCELLEME:
23.01.2026
saat ikonu 10:30

Yer Gök Aşk, Bir Zamanlar Çukurova, Gülcemal ve Deli Gönül gibi dizilerde rol alan , 2022 yılında Nutiye Akar ile evlendi ve çift ilk oğulları Selim Baran'ı kucaklarına aldı. Çift geçtiğimiz günlerde ise ikinci kez anne ve baba olduklarını duyurdu. Murat Ünalmış son paylaşımında ise teyzesini kaybettiğini duyurdu.

MURAT ÜNALMIŞ'IN ACI GÜNÜ

Murat Ünalmış sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Inna lillah ve inna ileyhi raciun Canım teyzemi kaybetmenin üzüntüsü içindeyim. Rabbim yattığın yeri nur etsin. Ebedi hayatında huzur erdirsin. Mekanın cennet olsun” dedi.

Murat Ünalmış'ın acı günü! Teyzesi hayatını kaybetti

MURAT ÜNALMIŞ 3 HAFTA ÖNCE İKİNCİ KEZ BABA OLDU

Ünlü Murat Ünalmış, 2026'nın ilk gününde ailesiyle verdiği kareyle dikkat çekti. Karlar altında çekilen fotoğrafta Ünalmış, ikinci çocuğunu kucağına aldığını duyurdu.

Murat Ünalmış'ın acı günü! Teyzesi hayatını kaybetti
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cem Yılmaz, Tarkan konserinde gelen yaş eleştirilerini sosyal medyada tiye aldı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı! "Tuğyan size neden pencereyi gösterdi?" soru soruldu
ETİKETLER
#ölüm
#oyuncu
#ailesi
#murat ünalmış
#İkinci Çocuk
#Teyze
#Yeni Doğacak Çocuk
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.