Murat Ünalmış'ın acı günü! Teyzesi hayatını kaybetti

Yer Gök Aşk, Bir Zamanlar Çukurova, Gülcemal ve Deli Gönül gibi dizilerde rol alan Murat Ünalmış, 2022 yılında Nutiye Akar ile evlendi ve çift ilk oğulları Selim Baran'ı kucaklarına aldı. Çift geçtiğimiz günlerde ise ikinci kez anne ve baba olduklarını duyurdu. Murat Ünalmış son paylaşımında ise teyzesini kaybettiğini duyurdu.

MURAT ÜNALMIŞ'IN ACI GÜNÜ

Murat Ünalmış sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Inna lillah ve inna ileyhi raciun Canım teyzemi kaybetmenin üzüntüsü içindeyim. Rabbim yattığın yeri nur etsin. Ebedi hayatında huzur erdirsin. Mekanın cennet olsun” dedi.

MURAT ÜNALMIŞ 3 HAFTA ÖNCE İKİNCİ KEZ BABA OLDU

Ünlü oyuncu Murat Ünalmış, 2026'nın ilk gününde ailesiyle verdiği kareyle dikkat çekti. Karlar altında çekilen fotoğrafta Ünalmış, ikinci çocuğunu kucağına aldığını duyurdu.