 | Dilek Ulusan

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı! "Tuğyan size neden pencereyi gösterdi?" soru soruldu

Arabesk müziğinin sevilen ismi Güllü'nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklu bulunan ünlü ismin kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu gözaltına alındı. İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Kervan Eminoğlu'na "Tuğyan size neden Güllü'nün düştüğü pencereyi gösterdi?" sorusu soruldu.

CNN
23.01.2026
saat ikonu 09:21
23.01.2026
saat ikonu 09:29

Yalova'da evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin devam eden soruşturmada kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklandı ve eski nişanlısı Kervan Eminoğlu ise gözaltına alınarak ifadesi alındı.

TUĞYAN ÜLKEM GÜLTER'İN ESKİ NİŞANLISI İFADESİ ALINDIKTAN SONRA SERBEST BIRAKILDI

Annesini öldürmek suçlamasıyla tutuklanan Tuğyan Ülkem Gülter dosyasında, soruşturmanın seyrini değiştirecek nitelikte yeni bilgiler ortaya çıktı. soruşturma kapsamında, Tuğyan Ülkem Gülter'in sevgilisi Kervan Eminoğlu cinayeti azmettirmek suçlamasıyla gözaltına alındı.

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı! "Tuğyan size neden pencereyi gösterdi?" soru soruldu

Muhabir Merve Tokaz'ın aktardığına göre, "Güllü'nün kızı ifadesinde 'O gece biz Kervan'la görüntülü bir WhatsApp konuşması gerçekleştirip kavga ettik' demişti. O görüşmeye ait fotoğrafta, Tuğyan'ın Güllü'nün düştüğü pencereyi Kervan'a gösterdiği görülüyor. Kayda geçen bu görüntü, Güllü'nün ölümü planlanmış bir cinayet mi sorusunu akıllara getirmişti. Savcılıkta Kervan'a bu soru da soruldu; Tuğyan size neden pencereyi gösterdi?"

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı! "Tuğyan size neden pencereyi gösterdi?" soru soruldu

KERVAN EMİNOĞLU'NA O FOTOĞRAF SORULDU

Ayrıca Kervan Eminoğlu'nun, şarkıcı Güllü pencereden düşüp öldükten 20 dakika sonra saat 01.50'de Tuğyan Ülkem Gülter'e WhatsApp üzerinden iki mesaj gönderip, sildiği öğrenildi. Eminoğlu'nun savcılık sorgusunda bu mesajların içeriğini hatırlamadığını söylediği belirtildi.

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı! "Tuğyan size neden pencereyi gösterdi?" soru soruldu

Öte yandan Kervan Eminoğlu, yurt dışı çıkış yasağı ve imza atmak koşuluyla serbest bırakıldı. Kervan adliye çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

