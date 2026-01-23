Menü Kapat
TGRT Haber
Cem Yılmaz, Tarkan konserinde gelen yaş eleştirilerini sosyal medyada tiye aldı

Uzun bir aradan sonra İstanbul'da üst üste konserler veren Tarkan, son konserinde sahneye Cem Yılmaz'ı konuk etti. İkili sahnede izleyicilere eğlenceli anlar yaşatırken, yaşları üzerinden ise kıyaslamalar yapıldı. Cem Yılmaz'dan ise cevap sosyal medya üzerinden geldi.

Cem Yılmaz, Tarkan konserinde gelen yaş eleştirilerini sosyal medyada tiye aldı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.01.2026
saat ikonu 09:59
|
GÜNCELLEME:
23.01.2026
saat ikonu 09:59

’ın konserinde sahneye çıkan ve birlikte söyledikleri Kuzu Kuzu performansıyla sosyal medyayı salladı. Tarkan ve Cem Yılmaz hakkında bazı kullanıcılar yaş üzerinden yağdırdı. Cem Yılmaz ise üzerinden yaptığı saat paylaşımıyla eleştirilere gönderme yaptı.

CEM YILMAZ, GELEN YAŞ ELEŞTİRİLERİNİ BÖYLE TİYE ALDI

Tarkan, verdiği konserlerde sahneye Cem Yılmaz'ı konuk etti. Mikrofonu alan Yılmaz, Tarkan ile birlikte Kuzu Kuzu performansına imza attı. Tarkan ve Cem Yılmaz kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Cem Yılmaz, Tarkan konserinde gelen yaş eleştirilerini sosyal medyada tiye aldı

Cem Yılmaz ile Tarkan'ın Kuzu Kuzu performansının ardından yakın olduğu bilinen ikilinin arasındaki yaş farkı gündeme taşındı ve işin aslı da merak edildi.

Cem Yılmaz, Tarkan konserinde gelen yaş eleştirilerini sosyal medyada tiye aldı

53 yaşındaki Tarkan ve 52 yaşındaki Cem Yılmaz dış görünüşüyle kıyaslandı. Cem Yılmaz ise sosyal medya hesabından saat paylaşımı yaptı ve “IYYY… Saatleri bile yaşlı ööyk :))" dedi.

Cem Yılmaz, Tarkan konserinde gelen yaş eleştirilerini sosyal medyada tiye aldı
TGRT Haber
