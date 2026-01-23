Cem Yılmaz, Tarkan konserinde gelen yaş eleştirilerini sosyal medyada tiye aldı

Tarkan’ın konserinde sahneye çıkan Cem Yılmaz ve birlikte söyledikleri Kuzu Kuzu performansıyla sosyal medyayı salladı. Tarkan ve Cem Yılmaz hakkında bazı kullanıcılar yaş üzerinden eleştiri yağdırdı. Cem Yılmaz ise sosyal medya üzerinden yaptığı saat paylaşımıyla eleştirilere gönderme yaptı.

CEM YILMAZ, GELEN YAŞ ELEŞTİRİLERİNİ BÖYLE TİYE ALDI

Tarkan, verdiği konserlerde sahneye Cem Yılmaz'ı konuk etti. Mikrofonu alan Yılmaz, Tarkan ile birlikte Kuzu Kuzu performansına imza attı. Tarkan ve Cem Yılmaz kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Cem Yılmaz ile Tarkan'ın Kuzu Kuzu performansının ardından yakın olduğu bilinen ikilinin arasındaki yaş farkı gündeme taşındı ve işin aslı da merak edildi.

53 yaşındaki Tarkan ve 52 yaşındaki Cem Yılmaz dış görünüşüyle kıyaslandı. Cem Yılmaz ise sosyal medya hesabından saat paylaşımı yaptı ve “IYYY… Saatleri bile yaşlı ööyk :))" dedi.