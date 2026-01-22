Katy Perry ile Justin Trudeau Davos Ekonomik Forumu'na beraber katıldı! Tüm gözler onlara çevrildi

Katy Perry ile sevgilisi Justin Trudeau, ilk kez yan yana etkinliğe katılarak ilişkilerini dünyaya duyurdu. 41 yaşındaki pop yıldızı Perry ile 54 yaşındaki Kanada'nın eski başbakanı Trudeau, İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen ve Dünya Ekonomik Forumu ile birlikte gerçekleştirilen Küresel Yumuşak Güç Zirvesi'ne katıldı.

KATY PERRY İLE JUSTIN DAVOS EKONOMİK FORUMU'NA KATILDI

Katy Perry ile Justin Trudeau katıldıkları etkinlikte kameralara gülümseyerek poz verdi. Trudeau konuşmasında, ülkelerin değerler, diplomasi ve uluslararası ilişkilerde iş birliği yoluyla uyguladıkları etki olarak tanımlanan 'yumuşak gücün' önemini vurguladı.

Katy Perry ile Justin Trudeau'nun ilişkisi, ilk kez 2025'in yaz ayında Montreal buluşmasıyla ortaya çıkmış, ekim ayında Paris'te birlikte görüntülenmişti.

Katy Perry, geçen yıl haziran ayında 10 yıldır birlikte olduğu oyuncu Orlando Bloom ile yollarını ayırmıştı. İkilinin 4 yaşındaki kızları Daisy Dove’un iyiliğini ön planda tutarak ayrılık kararı aldıklarını duyurmuştu.

Justin Trudeau ise 18 yıllık eşi Sophie Grégoire Trudeau ile boşandıklarını açıkladı. Trudeau, 3 çocuk sahibi olduğu evliliğini karşılıklı saygı çerçevesinde noktaladıklarını ve aile bağlarını korumaya devam edeceklerini ifade etmişti.