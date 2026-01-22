“Ülkeme döneceğim.” diyen Şevval Şahin'in Londra'da modellik ajansı ile anlaştığı ortaya çıktı

Uyuşturucu operasyonu kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Şevval Şahin aylar önce yaptığı paylaşımda "Ülkeme döneceğim" demişti. Londra'da kalmaya devam eden Şevval Şahin'in Londra'da iş anlaşmaları yaptığı ortaya çıktı.

ŞEVVAL ŞAHİN "ÜLKEME DÖNECEĞİM" DEMİŞTİ

Hakkında yakalama kararı bulunan Şevval Şahin sosyal medya hesabından "Hafta başında annemin ev taşıma işleri ve ailevi meseleler için büyüdüğüm ülkeye İngiltere’ye gelmiştim. Hakkımda çıkan haberleri yeni görüyorum. Buradaki işlerimi tamamlayarak ülkeme dönüp gerekli açıklamaları ve girişimleri yapmayı amaçlıyorum. Sevgiler herkese" dedi.

ŞEVVAL ŞAHİN LONDRA'DA İŞ ANLAŞMALARI YAPMAYA BAŞLADI

Sosyal medya hesabından paylaşım yapmaya devam eden Şevval Şahin'in profilinde Londra merkezli bir ajans ile anlaşma sağladığı yer aldı. Şevval Şahin ajansın linkini de sayfasına ekledi.