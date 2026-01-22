Menü Kapat
“Ülkeme döneceğim.” diyen Şevval Şahin'in Londra'da modellik ajansı ile anlaştığı ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval Şahin, yurtdışında olduğunu söyleyerek “Ülkeme döneceğim” demişti. Londra'da olan ve sosyal medya paylaşımlarına devam eden Şevval Şahin'in Londra merkezli bir modellik ajansı ile anlaştığı ortaya çıktı.

“Ülkeme döneceğim.” diyen Şevval Şahin'in Londra'da modellik ajansı ile anlaştığı ortaya çıktı
Uyuşturucu operasyonu kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Şevval Şahin aylar önce yaptığı paylaşımda "Ülkeme döneceğim" demişti. Londra'da kalmaya devam eden Şevval Şahin'in Londra'da iş anlaşmaları yaptığı ortaya çıktı.

ŞEVVAL ŞAHİN "ÜLKEME DÖNECEĞİM" DEMİŞTİ

Hakkında yakalama kararı bulunan Şevval Şahin sosyal medya hesabından "Hafta başında annemin ev taşıma işleri ve ailevi meseleler için büyüdüğüm ülkeye İngiltere’ye gelmiştim. Hakkımda çıkan haberleri yeni görüyorum. Buradaki işlerimi tamamlayarak ülkeme dönüp gerekli açıklamaları ve girişimleri yapmayı amaçlıyorum. Sevgiler herkese" dedi.

“Ülkeme döneceğim.” diyen Şevval Şahin'in Londra'da modellik ajansı ile anlaştığı ortaya çıktı

ŞEVVAL ŞAHİN LONDRA'DA İŞ ANLAŞMALARI YAPMAYA BAŞLADI

Sosyal medya hesabından paylaşım yapmaya devam eden Şevval Şahin'in profilinde Londra merkezli bir ajans ile anlaşma sağladığı yer aldı. Şevval Şahin ajansın linkini de sayfasına ekledi.

“Ülkeme döneceğim.” diyen Şevval Şahin'in Londra'da modellik ajansı ile anlaştığı ortaya çıktı
