Wanda Nara "Sonsuza dek aile olacağız" dedi, Mauro Icardi geri adım atmadı: Yalan söylüyor

Mauro Icardi, geçtiğimiz yıl olaylı bir şekilde boşandığı Wanda Nara'nın; "Sonsuza dek aile olacağız" açıklamasına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından uzun bir yazı paylaşan Icardi, "Yalan söylüyor. Kızlarımı bana göstermemek için mahkemeye başvurdu, benden 7 milyon Euro çaldı" dedi.

WANDA NARA, MAURO ICARDI'YE ZEYTİN DALI UZATTI

Bir dönem Türkiye'de de yaşayan Wanda Nara, ülkesine döndükten sonra ise Mauro Icardi'ye boşanma davası açtı. Zorlu bir boşanma süreci geçiren ikili birbirleri hakkında birçok iddiada bulundu.

Bir takipçisinin "Mauro ile aran nasıl?" sorusunu cevaplayan Nara, "Şans eseri son zamanlarda çocuklarımın babalarıyla çok fazla diyalog var. Bazen hemfikir oluyoruz, bazen olmuyoruz ama durum çok gelişti. Sonsuza dek aile olacağız" dedi.

MAURO ICARDI, WANDA NARA'YA ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mauro Icardi'nin sözlerini yalanlayan Icardi, "Bu kadının yaptığı açıklamalar yalandır. İnsanlar ona benim söylediklerim yüzünden değil, kendi eylemleri yüzünden inanmayı bıraktı. Sahte suç duyuruları ile beni kendi evlerimden uzaklaştırdı. – Aylar boyunca kızlarımı görmemi engelledi" diyerek eski eşine ateş püskürdü.