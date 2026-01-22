Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Wanda Nara "Sonsuza dek aile olacağız" dedi, Mauro Icardi geri adım atmadı: Yalan söylüyor

Olaylı bir boşanma süreci geçiren Wanda Nara ile Galatasaray'da forma giyen Mauro Icardi, birbirlerine sosyal medya hesabından laf atmaya devam ediyor. Kızlarının velayeti konusunda uzlaşamayan iki ünlü isimden Wanda Nara "Sonsuza dek aile olacağız" derken, Mauro Icardi sosyal medya hesabından "Yalan söylüyor" paylaşımı yaptı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Wanda Nara
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.01.2026
saat ikonu 15:15
|
GÜNCELLEME:
22.01.2026
saat ikonu 15:15

Mauro Icardi, geçtiğimiz yıl olaylı bir şekilde boşandığı Wanda Nara'nın; "Sonsuza dek aile olacağız" açıklamasına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından uzun bir yazı paylaşan Icardi, "Yalan söylüyor. Kızlarımı bana göstermemek için mahkemeye başvurdu, benden 7 milyon Euro çaldı" dedi.

WANDA NARA, MAURO ICARDI'YE ZEYTİN DALI UZATTI

Bir dönem Türkiye'de de yaşayan Wanda Nara, ülkesine döndükten sonra ise Mauro Icardi'ye boşanma davası açtı. Zorlu bir boşanma süreci geçiren ikili birbirleri hakkında birçok iddiada bulundu.

Wanda Nara "Sonsuza dek aile olacağız" dedi, Mauro Icardi geri adım atmadı: Yalan söylüyor

Bir takipçisinin "Mauro ile aran nasıl?" sorusunu cevaplayan Nara, "Şans eseri son zamanlarda çocuklarımın babalarıyla çok fazla diyalog var. Bazen hemfikir oluyoruz, bazen olmuyoruz ama durum çok gelişti. Sonsuza dek aile olacağız" dedi.

MAURO ICARDI, WANDA NARA'YA ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mauro Icardi'nin sözlerini yalanlayan Icardi, "Bu kadının yaptığı açıklamalar yalandır. İnsanlar ona benim söylediklerim yüzünden değil, kendi eylemleri yüzünden inanmayı bıraktı. Sahte suç duyuruları ile beni kendi evlerimden uzaklaştırdı. – Aylar boyunca kızlarımı görmemi engelledi" diyerek eski eşine ateş püskürdü.

Wanda Nara "Sonsuza dek aile olacağız" dedi, Mauro Icardi geri adım atmadı: Yalan söylüyor
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Burak Yılmaz'dan Bilal Hancı hamlesi! Takibi bıraktı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan'dan yeni açıklama
ETİKETLER
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.