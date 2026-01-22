Güllü'nün kızının eski nişanlısı Kervan Eminoğlu serbest bırakıldı

Kategoriler
Arabesk müziğinin sevilen ismi Güllü'nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan sanatçının kızının eski nişanlısı Kervan Eminoğlu yurt dışı çıkış yasağı ile birlikte serbest bırakıldı.
Yalova'da evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin devam eden soruşturmada tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in gözaltına alınan eski sevgilisi Kervan Eminoğlu sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmişti.
Güllü'nün tutuklu bulunan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in nişanlısı Kervan Eminoğlu yurt dışı yasağı ile serbest bırakıldı.