Haldun Dormen'in vasiyeti yerine getiriliyor! Cenaze programı belli oldu

Usta tiyatrocu Haldun Dormen'in hayatını kaybetmesinin ardından ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından üzüntülerini dile getirdi. 97 yaşında aramızdan ayrılan Türk Tiyatrosu'nun efsane ismi Haldun Dormen'in veda törenine ilişkin detaylar açıklandı.

HALDUN DORMEN'İN VEFAT HABERİNİ OĞLU PAYLAŞTI

Haldun Dormen'in oğlu Ömer Dormen babasının vefat haberini, "Sevgili babam Haldun Dormen'i ebediyete uğurlamanın tarifsiz üzüntüsü içindeyim. Onu tanıyan, seven ve hayatına dokunduğu herkese başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun. Cenaze töreni ile ilgili bilgiler bilahare paylaşılacaktır." sözleriyle duyurdu.

HALDUN DORMEN'İN VASİYETİ YERİNE GETİRİLECEK

Türk tiyatrosunun usta ismi Haldun Dormen'in cenaze programı belli oldu. Usta sanatçı için ilk tören, 25 Ocak 2026 Pazar günü saat 10.30'da, kendi vasiyeti doğrultusunda Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.

Anma töreninin ardından Dormen'in naaşı, Teşvikiye Camii'ne götürülecek. Burada öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Haldun Dormen, Edirnekapı Şehitlik Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verilecek.