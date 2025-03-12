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 | Dilek Ulusan

Oyuncu Ali Tutal'dan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı

Güneşi Gördüm, Geniş Aile, Kördüğüm, Yasak Elma gibi dizilerde rol alan oyuncu Ali Tutal'dan üzen haber geldi. 75 yaşındaki oyuncu kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

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Oyuncu Ali Tutal'dan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
12.03.2025
saat ikonu 15:43
|
GÜNCELLEME:
12.03.2025
saat ikonu 15:54

Geniş Aile dizisinde Koyu Bilal'in babası Ali Ekber Elagöz rolüyle hatırlanan oyuncu Ali Tutal kalp krizi geçirdi. En az 50-60 filmde 20'den fazla da televizyon dizisinde oynayan oyuncunun son sağlık durumu merak edildi.

ALİ TUTAL KALP KRİZİ GEÇİRDİ

'Güneşi Gördüm', Mülteci', 'Hemşo', 'Tatlı Kaçıklar', ve 'Bereketli Topraklar gibi sinema filmlerinde rol alan Ali Tutal'dan sevenlerini üzecek haber geldi. Son olarak Yasak Elma dizisinde rol alan 75 yaşındaki Ali Tutal'ın kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Ünlü oyuncunun hastanede tedavisi devam ediyor.

ALİ TUTAL KİMDİR

1950 Diyarbakır doğumlu Ali Tutal, siyasal İşletme mezunudur. 1976 yılında sinemaya 'İzin' filmi ile başladı. En az 50-60 filmde rol aldı. TV dizilerinde çalıştı. En az 20 TV dizisinde oynadı. Doğu aksanlı filmlerde dublaj süpervizörlüğü yaptı.2009-2011 yılları arasında yayımlanan Geniş Aile dizisinde Koyu Bilal'in babası Ali Ekber Elagöz karakteriyle hafızalara kazındı.

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