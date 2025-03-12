Hudutsuz Sevda dizisinde ayrılık! Başrol oyuncusu veda ediyor

Başrolünde Deniz Can Aktaş ve Miray Daner'in yer aldığı Hudutsuz Sevda dizisinde beklenmedik bir ayrılık yaşanacak. Sezon finaline doğru ayrılıklar izleyicileri şaşırtacak.

Mayıs ayında sezon finali yapacak Hudutsuz Sevda dizisinde ayrılık haberleri de peş peşe geldi. İki sezondur devam eden dizi yaşanan polemiklerle de çok konuşuldu. Sezon finaline doğru heyecanın arttığı diziye Burak Çelik veda ediyor.

BURAK ÇELİK HUDUTSUZ SEVDA DİZİSİNE VEDA EDİYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Hudutsuz Sevda” dizisinin yarın akşam yayınlanacak 56. bölümü yine heyecanlı anlara sahne olacak. Perşembe akşamları yayınlanan beklenmedik bir ayrılık yaşanacak. Bu sezon “Kaan” rolüyle ekibe katılan Burak Çelik diziye veda edecek.

KIZ BEBEK BEKLİYOR

Son olarak Hudutsuz Sevda dizisinde rol alan Burak Çelik, aralık ayında kız arkadaşı Ece Bayrak ile evlendi.. Karadağ'da nikah masasına oturan çiftten bebek müjdesi geldi. Çelik'in, 'En güzel sürpriz' notuyla yayınladığı paylaşım sosyal medyada büyük ilgi gördü.